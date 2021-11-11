Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 ноября: очередной рекорд по числу заболевших и повторение максимума по смертям

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 11 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волна заболевания коронавирусом в Волгоградской области не идет на спад. Каждый день фиксируются страшные цифры по числу зараженных и умерших. 11 ноября в регионе очередной рекорд по новому числу случаев ковида, заболели 474 человека, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Еще сегодня повторение максимума по количеству летальных исходов за пандемию, за последние сутки скончались 35 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России в четверг подтвердились 40 759 случаев COVID-19 в 85 регионах, зафиксировали 1 237 смертей. За всю пандемию вирус подхватили 8 952 472 россиянина, скончался 251 691 человек.

В Волгоградской области за все время распространения коронавируса им заболели 109 046 жителей. Стал смертельным COVID-19 для 3 898 волгоградцев. Выздоровели за последние сутки 327 пациентов, с марта прошлого года вирус победили 94 656 жителей региона.

Из-за ухудшения ситуации с ковидом в Волгоградской области хотят еще жестче бороться с нарушителями ограничительных мер. Для них введут новые штрафы.

Заболеваемость и смертность от вируса растет, несмотря на продолжающуюся кампанию по вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали более 1,1 миллиона жителей региона. Активно вакцинируются беременные женщины и кормящие мамы, иммунизацию они могут проходить в поликлинике или в женской консультации.