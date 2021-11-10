«Пришла к окулисту, ухожу с прививкой»: все больше волгоградок решаются привиться от коронавируса

Беременных волгоградок прививают в женской консультации Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом продолжает устанавливать антирекорды. И это несмотря на продолжающуюся прививочную кампанию. Пока уровень вакцинации невысок, до коллективного иммунитета еще далеко. Тем не менее, волгоградцы активно посещают пункты вакцинации. Получают защиту от COVID-19 и будущие мамы. В Волгоградской области прошли иммунизацию уже более 1,3 тысячи беременных жительниц. Прививают их, в том числе, и в стенах женской консультации.

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ МОЖНО С 22-Й НЕДЕЛИ

В России разрешили вакцинироваться от коронавируса будущим мамам только с 22-й недели беременности. Они прививаются препаратом «Гам-Ковид-Вак», который также известен как «Спутник V». Им же прививают и кормящих мам. 240 женщин вакцинировались на раннем сроке, не зная о своем положении. В облздраве отмечают, что среди прошедших иммунизацию волгоградок не было ухудшения состояния здоровья или плода. При этом медики рекомендуют делать прививку во время планирования беременности.

"Спутником V" прививают беременных с 22-й недели и кормящих мам Фото: Эдуард Пальгунов

- Конечно, в идеале было бы, если женщина вакцинируется на этапе планирования беременности, приблизительно за 2-3 месяца. Однако если женщина этого не сделала, то вакцинация беременных женщин разрешена, начиная с 22-й недели, - рассказала исполняющая обязанности заведующей женской консультации Клинической больницы №5 Наталья Смолова.

Перед прививкой проходит обязательный осмотр Фото: Эдуард Пальгунов

ДОКТОР СКАЗАЛ: «НАДО»

Беременные и кормящие волгоградки могут вакцинироваться от ковида в поликлиниках или в женской консультации. Врачи рекомендуют им привиться во время приема. Женщины практически сразу же соглашаются зайти в процедурный кабинет. Жительница Волгограда Мария Коротеева ждет мальчика, причем по срокам - 8 марта. Она шла в женскую консультацию на прием к офтальмологу и даже не думала о прививке.

- Пришла к окулисту, ухожу с прививкой. Доктор сказал «надо», я ответила «хорошо». Я не знала, что беременным тоже можно вакцинироваться. Сейчас села, прочитала и поняла, что надо делать. Я уже 2 раза переболела ковидом в легкой форме, даже не заметила. Но так как я сейчас в положении и думаю не только о себе, а также о будущем своего ребенка, поэтому я решила перестраховаться, - отметила Мария Коротеева.

Будущие мамы прививаются по рекомендациям медиков Фото: Эдуард Пальгунов

«ЭТО ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ»

В женской консультации Клинической больницы №5 волгоградок прививают медики районной поликлиники. И защиту получают не только беременные женщины, но и кормящие мамы. Светлана Исупова не могла вакцинироваться во время беременности, на тот момент «Спутник V» еще не был разрешен. Сейчас же у Светланы не стоял вопрос по поводу идти или нет на прививку.

- Когда я была беременной, прививаться было нельзя. Теперь вакцинироваться разрешили кормящим, поэтому я сразу же пришла на прививку. Это мое осознанное решение, надеюсь, все будет хорошо. Ребенку 1 год и 4 месяца. Нужно выработать иммунитет, защитить детей, потому что у меня есть еще дочка, которой 11 лет, - рассказала Светлана Исупова.

Все больше беременных женщин решаются сделать прививку от коронавируса Фото: Эдуард Пальгунов

КОРОНАВИРУСОМ ЗАБОЛЕЛИ БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ БЕРЕМЕННЫХ ВОЛГОГРАДОК

К сожалению, в регионе ковидом продолжают заболевать и будущие мамы. По информации облздрава, вирусом заражаются непривитые волгоградки. За пандемию коронавирус подхватили уже 1566 беременных жительниц Волгоградской области, это 10% от общего числа вставших на диспансерный учет по беременности и родам в 2021 году.

- Родильный дом №5 единственный в регионе, который был перепрофилирован для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с коронавирусом, а также их новорожденным детям. В роддоме развернуто 90 инфекционных коек, изо дня в день заполняемость 100%. От своих коллег я знаю, насколько тяжело протекает болезнь у беременных, насколько вероятна опасность развития тяжелейших осложнений как со стороны будущей мамы, так и со стороны плода. Поэтому я вместе со своими коллегами призываю наших земляков, особенно беременных и планирующих беременность вакцинироваться от коронавируса, - подчеркнула исполняющая обязанности заведующей женской консультации Клинической больницы №5 Наталья Смолова.

Напомним, в регионе работают 63 прививочных пункта на базе поликлиник и больниц, 10 передвижных бригад медиков. Также прививку можно сделать в десяти торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского. Иммунизацию от COVID-19 прошли свыше 1,1 миллиона жителей.

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