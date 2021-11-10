Автопробег новых машин ДПС прошел на набережной Волгограда в честь дня полиции

Новенькие иномарки передали Госавтоинспекции. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел, и волгоградские полицейские с самого утра участвуют в торжественных мероприятиях по этому поводу. Началось праздничное утро с поздравлений начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко. Он поздравил всех и наградил отличившихся полицейских, которые успешно и добросовестно исполняли обязанности в сложное пандемийное время. После чего руководство волгоградского управления МВД возложило цветы, почтив память своих коллег, погибших при исполнении долга.

С самого утра десятки новеньких машин выстроились на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Затем торжественные мероприятия перенеслись на Центральную набережную Волгограда. С самого утра здесь красиво выстроились десятки новых патрульных автомобилей. Они новенькие, только с завода, и помогут полицейским быстро догонять нарушителей и преступников.

Начальник Главка считает, что благодаря новой технике, сотрудники ГИБДД будут еще эффективнее задерживать нарушителей и помогать нуждающимся в помощи водителям. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в региональный главк в этот день передали 48 иномарок для дорожно-патрульной службы, еще 10 – для райотделов полиции. «Хендэ Солярис» оборудованы по последнему слову техники.

Уже сегодня машины отправились к местам несения службы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На набережной будущим владельцам служебных авто вручили ключи, после чего машины стройной колонной отправились к местам несения службы. В церемонии передачи ключей принял участие начальник Главка, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и начальник отдела информации и общественных связей управления Светлана Смольянинова в праздничном настроении. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Уверен, что пополнение автопарка волгоградской госавтоинспекции позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах области, - обращаясь к подчиненным, сказал Александр Кравченко.

Иномарки оборудованы по последнему слову техники. Что очень важно - нередко за преступниками устраивают погони. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Коллектив «Комсомольской правды» тоже поздравляет всех сотрудников волгоградской полиции с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, мирного неба и спокойной службы. И всегда возвращаться домой, где вас любят и ждут!