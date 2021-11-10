Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 ноября: обновляем страшные рекорды по заболевшим и смертям

Число заболевших продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область день за днем продолжает обновлять страшные рекорды по заболевшим и смертям от коронавируса. За минувшие сутки снова вырос максимум по заразившимся – COVID-19 подтвердили тестами у 471 жителя региона. Общее число заболевших перевалило за 108,5 тысячи человек. Подтвердили за сутки еще 34 летальных исхода от ковида, накануне было 35 смертей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 ноября 2021 года.

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В целом по стране за последние сутки чуть более 38 тысяч новых заразившихся коронавирусом, за все время пандемии COVID-19 подтвержден уже у более 8,9 миллиона человек. Эксперты подтвердили, что ковид стал основной причиной смерти 1239 человек, из которых 34 волгоградца. Всего же в России коронавирус убил более 250 тысяч жителей, волгоградцев среди них 3863 человека.

В ковидных госпиталях по-прежнему много пациентов. Выписывают стабильно меньше, чем поступает новых заболевших коронавирусом и пневмонией. За минувшие сутки выздоровели всего 312 человек, за полтора года – чуть более 94,3 тысячи волгоградцев смогли справиться с ковидом.

На карантин по коронавирусу в регионе на сегодня закрыли 48 классов, ребята продолжают учиться дистанционно. Тем временем, с 10 ноября в регионе купить проездной на общественный транспорт без QR-кода смогут только школьники. Остальным понадобятся документы о вакцинации или перенесенном заболевании.