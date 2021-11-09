Теперь доставка из магазинов- кулинарии Конфетки-Бараночки и по Краснооктябрьскому району

Мы уже распробовали новые сервисы доставки готовой еды и теперь пользуемся ими постоянно. Кажется, за эти месяцы мы попробовали все пиццы и роллы в своем районе, узнали, где готовят лучший «Цезарь» и десерты и у кого цены ниже. Но любовь к домашней кухне остается по-прежнему выше всех гастрономических экспериментов.

Конфетки-Бараночки растут, развиваются и расширяют границы по доставке.

Теперь блюда кондитерской, кулинарной продукции, молочной и продукции гриль, а также торты и торты на заказ доступны жителям пяти районов Волгограда.

В адресную программу доставки входят:

Доставка бесплатная при сумме чека 750 рублей.

Стоимость платной доставки - при сумме чека меньше 750 рублей:

Ворошиловский район – 150 руб. Центральный район – 160 руб. Советский и Дзержинский районы – 180 руб. Кировский район – 220 руб. Краснооктябрьский район - 180 руб.

Доставка — с 9:00 до 20:00

Вы можете оформить заказ на сайте конфеткибараночки.рф, скачав наше приложение или по телефону +7 (906) 404-94-70

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