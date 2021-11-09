Проблемный дом по улице Курсекова будет отремонтирован

Фото: Полина Соломина

Сам дом будет поставлен на капитальный ремонт, после чего возвращен в эксплуатацию.

Компания-застройщик ООО «СЗ Рент-Сервис» по примеру крупных автомобильных корпораций, выкупающих назад проданные автомобили в случае выявления технологических недостатков, объявила о готовности выкупить по рыночной цене квартиры у жильцов дома. В дополнение к оплате жилья, компания выплатит компенсацию затрат на проведенный ремонт из расчета 10 тысяч рублей за квадратный метр. «Полученными средствами жильцы проблемного дома смогут распорядиться по своему усмотрению, - поясняет генеральный директор СЗ «Рент-Сервис» Ринат Абляев.

– Мы предложили жильцам три варианта выхода из этой сложной ситуации, в которой все оказались. В первом случае компания выкупит квартиры из расчета 58 тысяч рублей за квадратный метр и компенсирует, на договорной основе, затраты на ремонт из расчета 10 тысяч рублей за 1 кв. м. Собственники смогут приобрести равноценное жилье в любом месте, где пожелают. Во втором случае, мы фактически предоставим собственникам аналогичные квартиры в строящихся домах с ремонтом или без такого (по их желанию) в этом случае выкупная и продажная цены будут равны.

При этом жильцы получают возможность купить новую квартиру большей площади, если пожелают. Сегодняшняя программа льготного кредитования с пониженной процентной ставкой к этому располагает. В третьем варианте жильцы утвердят план капитального ремонта дома, останутся собственниками своих квартир, наша компания за свой счет произведет ремонт». Избравшим второй и третий вариант застройщик «Родниковой Долины» предлагает оплатить стоимость аренды съемного жилья до тех пор, пока они смогут вернуться в свои квартиры или получить ключи от новых. Такое решение было накануне принято руководством компании и доведено до общего собрания жильцов.

– Пожелания каждого собственника мы будем рассматривать и учитывать индивидуально, – говорит руководитель Ринат Абляев, – График личных приемов уже составлен. Мы берем на себя максимальную ответственность.

Дом 4 по ул. Курсекова, трехэтажный, состоит из двух подъездов, в нем 30 квартир, 26 из них – отремонтированы и заселены. 22 из 30 квартир – однокомнатные квартиры малой площади. В 10 из 26 квартир был сделан чистовой ремонт от застройщика. Средняя цена квадратного метра, по которой жильцами приобретались квартиры в 2018 году – 42 тыс.рублей за кв.м.

Напомним, 16 августа 2021 года в подвале дома №4 по улице Курсекова из-за дефекта одного из фланцевых соединений водопроводных труб, произошло затопление подвала. В результате жильцы обнаружили вертикальные и горизонтальные трещины в местах общего пользования и в некоторых квартирах второго подъезда. Позже выяснилось, что причиной случившегося стала просадка грунта, в результате размыва и избыточного намокания.

Для определения состояния дома были проведены геологические исследования, привлечены экспертные организации – независимый инженерный центр «Эксперт» и компания «КрымДонСтрой».

Специальная межведомственная комиссия при Администрации Волгоградской области направила эксперта для анализа проекта восстановительного ремонта. После экспертизы проекта Специализированный застройщик Рент-Сервис определил контрольную дату, к которой должен быть завершен капитальный ремонт: 30 апреля 2022 года.

Фото: Лариса Родина

– Наша принципиальная позиция – полностью и за свой счет ликвидировать последствия этого досадного происшествия, предоставив нашим клиентам понятные, удобные и выгодные решения возникших проблем, – резюмирует Ринат Абляев.