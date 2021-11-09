Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 ноября: новый максимум по числу смертей

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 9 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области пока нет предпосылок для улучшения ситуации с коронавирусом. Страшные цифры заболеваемости и смертности фиксируются ежедневно. 9 ноября в регионе заразились 467 человек – это новый максимум за пандемию. Всего в регионе подхватил вирус 108 101 житель, сообщает "КП-Волгоград" со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Сегодня выявили очередной рекорд и по числу умерших волгоградцев. За сутки от ковида скончались 35 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 9 ноября вывили 39 160 случаев ковида в 85 регионах, за всю пандемию заболели 8 873 655. За сутки скончались от коронавируса 1 211 человек – это антирекорд. Всего COVID-19 унес жизни 249 215 россиян, в Волгоградской области умерли 3 829 человек.

За последние сутки в регионе выздоровели от ковида 319 пациентов. Общее число вылечившихся после опасной болезни составляет 94 017 волгоградцев. В России за всю пандемию победили вирус 7 619 596 человек, за последние сутки - 32 036 пациентов.