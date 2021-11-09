Волгоградцы смогут летать по дешевым билетам в 15 городов

Рейсы запланированы дважды в неделю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Росавиация утвердила перечень авиамаршрутов, субсидируемых в 2022 году. Из Волгограда по дешевым билетам улететь можно будет в 15 городов страны. В перечне субсидируемых направлений соседние Элиста, Астрахань, Ростов-на-Дону, Воронеж, а также Казань, Самара, Белгород, Брянск, Нижний Новгород, Минводы, Уфа, Новосибирск, Пермь, Омск и Челябинск.

Выполнять полеты из Волгограда в Астрахань, Белгород, Брянск, Воронеж и Элисту будет Авиакомпания «ЮТэйр». Использовать будут самолеты ATR-72 (резерв Boeing 737-500). С большинством городов запланировано круглогодичное сообщение – по два рейса в неделю, а улететь из Волгограда в Воронеж можно будет только с января по май и с октября до конца 2022 года.

Авиакомпания «Азимут» в 2022 году планирует авиарейсы из Волгограда в Нижний Новгород, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Уфу. Совершить перелет на самолетах Sukhoi Superjet 100 также можно будет два раза в неделю. Прямые рейсы Нижний Новгород запланированы с января по июнь, а также в ноябре и декабре. В Минеральные Воды улететь можно будет также с января по июнь и с октября по декабрь, в Уфу – с начала года до мая и в ноябре, декабре. А в Ростов-на-Дону авиалайнеры не будут летать только летом.

В Омск, Пермь, Челябинск и Самару волгоградцы смогут отправиться дважды в неделю с авиакомпанией «Ред Вингс» на SSJ-100. При этом сообщение с Самарой прервется на летние месяцы.

«ЮВТ АЭРО» предложит недорого слетать из Волгограда в Казань с января по 31 марта и в ноябре, декабре 2022. А авиакомпания «Сибирь» будет выполнять рейсы в Новосибирск с января по май и с октября по декабрь.

Всего в 2022 году на реализацию программы субсидирования авиаперевозок из федерального бюджета выделили 9,3 миллиарда рублей, что на 21% больше лимитов 2021 года. По специальному тарифу смогут совершить перелеты более 3 миллионов пассажиров.