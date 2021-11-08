В Волгограде и Волжском камеры будут фотографировать нарушителей правил парковки

Камеры установят у онкоцентра, военной части и больницы Фишера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГКУ Волгоградской области «Безопасный регион» заключило контракт на установку пяти комплексов фотовидеофиксации, которые будут регистрировать нарушения правил остановки и стоянки в Волгограде и Волжском. Контракт по итогам аукциона заключили с ООО «Система». Стоимость работ – 10,2 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, в Волгограде штрафовать за неправильную парковку будут в трех местах в Дзержинском районе. Установят камеры в двух точках у онкоцентра на улице Землячки - у дома №41Б и у дома №78А. Еще один комплекс появится у военной части на проспекте Жукова - на участке в границах улиц Качинцев и Трехгорной в направлении центра. В Волжском следить за припаркованными автомобилями будут в двух местах на проспекте Ленина: в районе развязки у площади Ленина у дома №95 и у дома №137 - больницы имени Фишера.

Фиксировать нарушение правил остановки или стоянки одним автомобилем камеры должны будут не чаще раза в сутки, хранить информацию – в течение месяца.

- Полученная информация о присутствующих на изображении государственных регистрационных знаков транспортного средства, должна анализироваться с течением времени и в случае неоднократного обнаружения одного и того же ТС в указанной зоне в течение периода, превышающего ранее заданный в системе разрешенный ПДД интервал стоянки. При этом должно исключаться повторная фиксация нарушения в течение 24 часов, - указано в техническом задании.

С этих камер волгоградским автомобилистам будут приходить письма счастья со штрафами по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и статье 12.16 ч. 4 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств». Срок службы комплекса должен составлять не менее 7 лет.

Привезти комплексы фотовидеофиксации в Волгоград поставщик должен к 22 ноября и спустя пару недель смонтировать их на указанных местах. После дается 5 рабочих дней на тестовую эксплуатацию камер. Так что штрафы за неправильную парковку начнут приходить волгоградцам с середины декабря 2021 года.