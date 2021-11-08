Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 ноября: заболеваемость растет и после нерабочей недели

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 8 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области подошла к концу нерабочая неделя, которая не снизила заболеваемость коронавирусом. Антирекорды заражений обновляются практически ежедневно, 8 ноября не был зафиксирован очередной максимум, и все равно число новых случаев COVID-19 очень высокий. В регионе заболели сегодня 464 человека. В понедельник Волгоградская область занимает 24-е место в стране по суточному приросту заразившихся. Всего в России сегодня заболели 39 400 человек во всех регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В регионе уже шестой день подряд фиксируется 30 и более смертей от ковида в сутки. 8 ноября скончался 31 человек. Всего пандемия унесла жизни уже 3 794 волгоградцев.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 287 жителей Волгоградской области. Выписка по-прежнему серьезно уступает числу новых заразившихся. С марта прошлого года в регионе вирус подхватили 93 698 человек.

Утром 8 ноября многие волгоградцы, как и другие жители страны, были неприятно удивлены: обнулились сроки действий сертификатов о вакцинации. QR-коды, которые были получены более полугода назад, без предупреждения оказались не действительными. Произошел системный сбой, нарушилась работа сайта Госуслуг. В ближайшее время все проблемы должны быть устранены, а сертификаты снова будут действовать в течение года, сообщили в федеральном оперативном штабе.

- Минцифры и Минздрав России сообщают, что QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинации от COVID-19, действительны в течение всего срока, - отметили в оперштабе.