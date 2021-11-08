У тысяч волгоградцев обнулили сертификаты о вакцинации

Такую картинку увидели волгоградцы утром 8 ноября. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утром 8 ноября 2021 года тысячи жителей Волгограда и области ждал неприятный сюрприз. Отправившись в кафе, магазин, на автобус, люди обнаружили, что их QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса больше недействительны. Без предупреждения срок действия сертификата сократили до полугода.

Еще вчера у сделавших прививку от коронавируса зимой и весной 2021 года все было нормально, а сегодня они уже никуда не попадут. Волгоградцы в шоке, в один миг сотни тысяч человек остались без привилегий и доступа в фитнес-клубы, непродовольственные магазины, парикмахерские и многие другие места, где вход только с QR-кодом или бумажным документом. Многим придется сдавать билеты в театр, кто-то не сможет сесть в междугородный автобус, заселиться в гостиницу.

С 8 ноября 2021 в России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19. Он должен прийти на почту, к которой привязан аккаунт на портале госуслуг. На данный момент таких писем волгоградцы не получили и ждут разъяснений федерального центра по поводу срока действия сертификата о вакцинации.

Обнуление объяснили техническим сбоем. Такая проблема по всей стране. В Минцифры и Минздраве России заявили, что срок действия сертификатов и QR-кодов останется прежним.