Выяснилось, где жители городов проводят длинные выходные

Фото: pexels.com

Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Большинство остались в пределах Московской области. Из других городов москвичи чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

В число городов с самой большой миграцией населения вошел Краснодар – в первые дни локдауна его покинули 7% жителей. Далее следуют Калининград - 5,7%, Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%. За пределы Волгограда в этот же период выехали 3,3% горожан.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.