В преддверии дня заботы о себе ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта объявляет о проведении акции «Принеси свой тонометр на бесплатную поверку в период с 8 по 12 ноября 2021 г.»

Фото: ФБУ "Волгоградский ЦСМ"

Он учрежден, чтобы напомнить людям о важности заботы о себе как залога хорошего самочувствия и способа профилактики многих заболеваний.

В нынешних непростых условиях распространения коронавирусной инфекции крайне важно уделять как можно больше внимания своему самочувствию и здоровью близких нам людей.

Сегодня у большинства из нас дома находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, глюкометры, термометры. С их помощью мы стремимся сами контролировать состояние своего здоровья. Однако такие медицинские устройства необходимо периодически поверять, в том числе на правильность показаний, чтобы в дальнейшем исключить ложное представление о состоянии своего здоровья.

Неверные или неточные показания тонометров могут быть опасными для здоровья и жизни их владельцев, особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» проведет акцию «Принеси свой тонометр на бесплатную поверку» в период с 8 по 12 ноября 2021 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 6.

В дни акции специалисты сектора метрологического и технического обслуживания медицинской техники ФБУ «Волгоградский ЦСМ» дадут не только заключения о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправностей.

Прием тонометров будет осуществляться ФБУ «Волгоградский ЦСМ» по адресу: г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 6, по предварительной записи по телефонам: (8442) 31-98-15, 8-904-435-91-98, начальник сектора метрологического и технического обслуживания медицинской техники Бернардо-Сапрыкин Валерий Хосеевич.

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