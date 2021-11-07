"Абсолютное счастье на льду": волгоградский актер Кирилл Зайцев снова стал лидером шоу «Ледниковый период»

Фото: кадр с видео выступления Кирилла в 6-м выпуске телепроекта "Ледниковый период".

Актер из Волгограда, сыгравший главные роли в фильмах «Движение вверх», «Союз спасения», «Серебряные коньки» и многих других, Кирилл Зайцев за 6 выпусков шоу «Ледниковый период» стал абсолютным фаворитом этого проекта. Их пара с фигуристкой, чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады в Ванкувере Оксаной Домниной с первых выпусков понравилась и зрителям, и членам жюри, а в двух последних выпусках они набирали максимальные 12 баллов, занимая первое место.

«Абсолютное счастье на льду, как они это сыграли!» - во время выступления Оксаны и Кирилла и зрители, и комментаторы проекта просто забывают дышать.

«Кирилл, спасибо вам за этот трогательный светлый номер! Вы с Оксаной были такими настоящими! Погрузили зал в атмосферу Москвы 50-60 годов. Браво, Брависсимо!» - пишут поклонники, обсуждая последний номер пары – они станцевали под песню «Я шагаю по Москве».

«Бесподобный танец! Просто полет над Москвой», «Самая лучшая пара этого проекта», «Кирилл – Браво! Так грациозен, так красив! Привет из Волгограда!». Актера просто завалили комментариями, а число его подписчиков в инстаграме благодаря проекту увеличилось в тысячи раз. А последний номер с его участие на youtube посмотрели уже 65 тысяч раз.

ПАПА КИДАЛ МОЛОТ, МАМА ТОЛКАЛА ЯДРО

Как актер, продюсер и режиссер, родившийся и выросший в Волгограде, добился таких успехов в фигурном катании?

Кирилл не впервые встал на лед, кататься он уже учился ранее, когда снимался в фильме «Серебряные коньки» - там волгоградец сыграл главную роль. Перед съемками он 4 месяца посвятил занятиям с тренером. Поэтому в «Ледниковом периоде» ему было полегче, чем другим звездам кино и эстрады. Вообще же Кирилл – баскетболист, этим видом спорта он занимался в Волгограде, где родился и вырос.

Во время визита в Волгоград в июне этого года (Зайцев привез в родной город свою первую режиссерскую работу – фильм «Сашка») на премьеру его короткометражки приходили не только родители и бабушка Кирилла, но и его тренер. В большой спорт Кирилл не пошел, а связал свою жизнь сначала с морем (поступив после школы в морскую академию в Петербурге), а потом с театром и кино. Но баскетбол в его жизнь вернулся позже, когда волгоградского актера пригласили сниматься в фильм «Движение вверх». Кирилл очень органично смотрелся в роли советского баскетболиста Белова. Кстати, за эту роль он получил «Золотого орла» и стал известным и узнаваемым.

Кирилл Зайцев в роли баскетболиста Сергея Белова. Кадр из фильма "Движение вверх".

Семья Кирилла живет в Волгограде. Кстати, родители – профессиональные спортсмены, оба окончили волгоградскую физкультурную академию.

- Папа метал молот, мама толкала ядро, - рассказал Кирилл в недавнем выпуске «Вечернего Урганта». Хотя родители Зайцева уже не вместе, у каждого своя семья, их сын сохранил очень теплые отношения и с папой, и с мамой. Оба приходили на премьеру его фильма в «Синема Парк». Отец Кирилла попросил его подписать афишу – он коллекционирует постеры фильмов с участием сына.

Кирилл подписывает постер фильма своему папе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«САШКА» ВЫЙДЕТ В ПРОКАТ 8 МАЯ

В этом году короткометражный фильм «Сашка», в котором Кирилл выступил и режиссером, и продюссером, и актером, был представлен на десятках фестивалей, включая LA Shorts в Лос-Анжелесе, где он попал на конкурс в категорию «Иностранная драма». Стал лучшим на кинофестивалях в Риме, в Токио, в Турции. Эта история снята по мотивам повести Кондратьева «Сашка», рассказывает о событиях Второй мировой войны.

Не случайно в Волгограде Зайцев решил показать этот фильм 22 июня. А 8 мая будущего года, по словам Кирилла, фильм выйдет в прокат.

"Сашка" выйдет в прокат 8 мая. Фото: Екатерина СИМОХИНА

То, что фильм попал на конкурс в Лос-Анжелесе, Кирилла радует больше всего. Он хотел, чтобы эту работу о войне увидели американцы. Кстати, сам Зайцев некоторое время жил и работал в США, и не отрицает, что был бы счастлив поработать в Голливуде, и как и любой актер, мечтает об Оскаре.

Возможно, когда-то его мечты осуществятся, а в ближайшем будущем Кириллу вполне по силам выиграть телепроект «Ледниковый период». Пока что волгоградец главный любимчик публики и жюри.