Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 ноября: нерабочие дни не снизили рекордную заболеваемость

В больницах не стало меньше пациентов за нерабочую неделю. Фото: Иван МАКЕЕВ

461 новый заболевший коронавирусом за сутки – в Волгоградской области сохраняется рекордная заболеваемость. И нерабочие дни не смогли сдержать рост новых случаев COVID-19. Если к началу нерабочей недели мы подошли с цифрой +437 новых случаев, то к концу недели суточный прирост заболевших вырос до +461. Тем не менее, власти Волгоградской области приняли решение с понедельника, 8 ноября, вернуться в рабочий режим. Завтра все волгоградские школьники сядут за парты, а взрослое население выйдет на работу. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 ноября 2021 года.

Всего 308 человек выписали с больничного за последние сутки. Им все же удалось справиться с болезнью, в то время как 32 человека не могли победить ковид. Всего в печальном списке жертв коронавируса уже 3763 жителя Волгоградской области. Общее число заразившихся с начала пандемии в нашем регионе – 107 тысяч 170 человек.

Заболеваемость и смертность в регионе достигли исторического максимума. Инфографика: Яндекс.

Напомним, с 8 ноября власти Волгоградской области вводят ряд новых ограничений для непривитых. Кроме того, что для них запрещен вход в кафе и рестораны, в фитнес-клубы и бассейны, сауны и бани, магазины и кинотеатры, теперь они не смогут подстричься и купить проездной билет на общественный транспорт. А депутаты облдумы в ближайшее время должны утвердить новые меры наказания для тех, кто не исполняет предписания главного санитарного врача и оперативного штаба.

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