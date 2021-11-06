Полиция задержала стрелков из свадебного кортежа в Волжском

Стрелки хотели привлечь внимание к свадебному кортежу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Стреляющая свадьба промчалась 5 ноября по городе Волжскому Волгоградской области. Водитель и пассажир двух иномарок поочередно палили из окна автомобиля во время движения. Стрельба на оживленной дороге попала на камеру видеорегистратора. Полиция уже разыскала и задержала нарушителей порядка. Они признались, что так хотели привлечь внимание к свадебному кортежу, сообщили в региональном главке полиции.

- Участники указанных событий установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Установлено, что оба они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух, – сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД.

Как видно на попавшем в соцсети видео, дело было 5 ноября около 15.26 часов. По дороге в Волжском едут автомобили Kia и Volkswagen. Водители машин грубо нарушают правила и создают помехи другим водителям на дороге, из салона в салон что-то передают. Затем из окна появляется рука с оружием и раздается несколько хлопков, похожих на выстрелы. Как потом оказалось, у одного из задержанных был светошумовой пистолет. Его изъяли полицейские.

- В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в полиции.

А пока оба водителя заплатят штрафы за нарушения ПДД: один за выезд на встречную полосу, второй - за отсутствие водительских прав.