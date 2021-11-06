37 новых камер установят на дорогах Волгограда и области

Новые камеры должны отработать не менее 5 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» Волгоградская область возьмет в аренду на пять лет 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новые камеры заработают на дорогах Волгограда, Волжского и области с 1 января 2022 года. Как сообщает «КП-Волгоград», аукцион с начальной ценой более 221 миллиона рублей разместили на сайте госзакупок. Поставщика определят 19 ноября.

Согласно техническому заданию, новые камеры фотовидеофиксации должны распознавать госномера автомобилей и фиксировать нарушение установленного скоростного режима, движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения), остановку в полосе в нарушение ПДД, выезд на встречку. Кроме измерения мгновенной скорости движения транспорта, камеры должны иметь возможность вычисления средней скорости на участке не более 100 метров, а при установке двух штук - не более 300 метров. Это нужно для статистического анализа дорожного трафика. По шесть таких камер появится в Волгограде и Волсжком, две - в Михайловке, остальные на федеральных и региональных трассах.

- Арендодатель обязан предусмотреть наличие технической возможности комплекса транслировать видеопоток с обзорных камер в подсистему видеонаблюдения Комплексной информационной системы видеонаблюдения Волгоградской области, - говорится в техническом задании.

Подрядчик должен смонтировать камеры в зонах контроля по указанным адресам, настроить их, подключить к каналам связи и обеспечить бесперебойную работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на весь срок аренды с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года. В течение года по требованию заказчика до 20% камер фотовидеофиксации могут переехать на другие места в течение 45 дней по заявке властей. А по окончанию срока аренды, комплексы становятся собственностью региона.

Где установят новые камеры на дорогах Волгограда, Волжского и Волгоградской области

Волгоград, ул. Краснопресненская, 5 / GPS координаты - 48.661033, 44.445428

Волгоград, трасса Р-22 «Каспий», улица Генерала Романенко, 66 / 48.4928, 44.5767

Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 225 / 48.805750, 44.607722

Волгоград, пр. Героев Сталинграда, 72А / 48.515307, 44.528993

Волгоград, ул. Максима Загорулько / 48.636250, 44.438174

Волгоград, ул. Елецкая / 48.707178, 44.473808

Волжский, ул. Заволжская / 48.833257, 44.772040

Волжский, ул. Свердлова, 24 / 48.801821, 44.755921

Волжский, ул. Шоссейная / 48.807979, 44.724739

Волжский, ул. Карла Маркса, 43 / 48.805535, 44.744929

Волжский, ул. Оломоуцкая, 26 / 48.761003, 44.800826

Волжский, ул. Мира, 125 / 48.758366, 44.81835

Михайловка, р.п. Себрово, ул. Краснодарская / 50.103536, 43.299342

трасса Р-22 «Каспий», 787-й километр, Михайловка / 50.017524, 43.198423

трасса А-260, 174-й километр, Чернышковский / 48.459625, 42.390011

трасса Р-22, подъезд к Элисте, 70 км + 450 м, Светлоярский район, / 48.207089, 44. 684024

трасса Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 660 км /48.9790, 44.6730

трасса Р-22 «Каспий», подъезд к Элисте, 44-й км, Светлоярский район / 48.431782, 44.578141

трасса Р-22 «Каспий», 794-й километр, Михайловский район / 49.985927, 43.266321

трасса Р-228, 535-й километр, Камышинский район / 49.939801, 45.186108

трасса Р-22 «Каспий», 1029-й километр, Светлоярский район / 48.423100, 44.925500

трасса Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань», 850км +270 м, Фроловский район / 49.586818, 43.719354

трасса Р-22 «Тамбов - Волгоград – Астрахань», 885 км, Иловлинский район / 49.343642, 43.984291

автодорога 18 ОП РЗ 18К-1 «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск», Светлоярский район, село Червленое / 48.4869, 44.1955

автодорога 18 ОП Р3 18К-1 «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», Октябрьский район / 47.9527, 43.6385

автодорога 18 Р-2 «Волгоград – Самара – Энгельс», Быковский район / 49.182277, 45.101388

автодорога 18 Р-2 «Волгоград – Самара – Энгельс» Быковский район / 49.758287, 45.415167

автодорога 18К-6, Новоаннинский район, хутор Рожновский, ул. Центральная, 24 / 50.605410, 42.818892

автодорога 18 Р-2 «Волгоград – Самара – Энгельс», Среднеахтубинский район / 48.916378, 44.851975

автодорога 18 ОП РЗ 18Р-1, Ленинский район / 48.733529, 45.021710

автодорога А-260, 39-й километр, Городищенский район, п. Новый Рогачик / 48.678543, 44.063123

автодорога 18А-2, Серафимовичинский район / 49.590799, 42.742270

автодорога А-260, 74-й километр, Калачевский район / 48.654256, 43.614954

автодорога 18К-2, Среднеахтубинский район, хутор Новенький / 48.709196, 44.759981

автодорога 18А-2, Серафимовичинский район / 49.546914, 42.726190

автодорога 18 ОП РЗ 18Р-1 «Волгоград – Астрахань» от Волжского / 48.706154, 44.916076

автодорога 18 Р-2 Волгоград – Самара – Энгельс, Николаевский район, Ленинское сельское поселение / 50.046014, 45.535616