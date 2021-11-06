Как проверить правильность расчетов за отопление, рассказали в мэрии Волгограда

Волгоградцам объяснили, на что обратить внимание в платежках. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Волгограда платят за тепло только в отопительный сезон, поэтому всегда со страхом ждут квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в октябре. Именно с этого месяца в счетах у волгоградцев появляется строка «Отопление», а плата за ЖКХ вырастает в разы. Пока большинство горожан ждут платежки, специалисты администрации Волгограда рассказали, как проверить правильность расчетов за тепло и придется ли платить больше, если отопление дали раньше.

Как начисляют плату за отопление в домах, не оборудованных прибором учета тепла?

Если квартира располагается в доме, где не установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ), то оплата начисляется по нормативу и равномерно распределяется на семь месяцев отопительного сезона - с октября по апрель. Нормативы рассчитаны в зависимости от года постройки и конструктивных особенностей дома. В таких случаях не важно, когда именно начался и закончился отопительный сезон, плата за отопление не изменится.

- В качестве аналогии можно привести пример с горячей водой в квартире, не оборудованной прибором учета – неважно, используете вы ресурс изредка или не закрываете кран никогда – оплата будет стабильной каждый месяц. Так же и с отоплением, только здесь не имеет значения не только час или день, но даже и месяц, когда началась подача тепла, - отмечают в мэрии.

Как начисляют плату за отопление по счетчику?

Если в доме есть общедомовой счетчик тепла, плата за отопление начисляется на основе показаний прибора учета. Показания управляющая компания должна снимать ежемесячно в конкретные дни. Затем полученная сумма делится между всеми собственниками пропорционально площади.

- Платежи за отопление в таких домах за октябрь и апрель, как правило, ниже, а в зимние месяцы, наоборот – выше, чем у жителей домов без ОДПУ, - подчеркивают в мэрии.

Если в доме какое-то время не было отопления, то тем, кто платит по нормативу, сделают перерасчет. Если в доме есть теплосчетчик, то перерасчет за период неоказания услуги не потребуется - прибор просто перестанет считать гигакалории.

Почему у одинаковых домов с ОДПУ суммы платежа за отопление могут различаться?

- В этом году ряд ТСЖ совместно с жителями приняли решение о более позднем начале отопительного сезона в их домах, оснащенных приборами учета. У жителей тех домов, где открыли задвижки теплосетей только к концу октября, сумма в платежной квитанции должна быть меньше суммы, выставленной к оплате за аналогичный период прошлого года, - отвечают специалисты.

Как проверить правильность расчетов?

Если вы хотите проверить правильность начислений за отопление в доме, оборудованном ОДПУ, сделайте несколько простых расчетов. Сначала вычисляем расход тепла на один квадратный метр - для этого необходимо поделить общее количество тепла на общую площадь помещений в доме. Общее количество тепла указывается в строке «Отопление» в таблице «Сведения по общедомовым ПУ для расчета в текущем периоде». Общую площадь помещений можно получить, сложив значения, указанные в строках «Общая площадь жилых помещений» и «Общая площадь нежилых помещений».

Узнав расход тепла на один квадратный метр, посчитаем, сколько тепла ушло на отопление вашей квартиры. Для этого умножим общую площадь квартиры на ранее полученный расход на квадратный метр.

Теперь умножим полученный объем потребления на установленный тариф, который на территории Волгограда на ноябрь 2021 года составляет 2 065, 96 рублей за одну гигакалорию.

Если у собственника квартиры нет перерасчетов или рассрочки долга, начисления совпадут с итоговой суммой за отопление, указанной в платежном документе.

Если в доме нет ОДПУ, то необходимо ориентироваться на стандартный размер платы исходя из норматива.

Как проверить правильность снятия показаний прибора учета в доме, оборудованном ОДПУ?

Показания общедомовых приборов учета управляющая организация или ресурсоснабжающая компания передают в расчетный центр раз в месяц. Также эти данные ежемесячно отображаются в платежной квитанции. Собственники имеют право контролировать снятие показаний. Как правило, этим занимается председатель совета многоквартирного дома. Кроме того, показания должны заноситься в журнал учета показаний и предоставляться потребителю для ознакомления по его требованию. В случае отказа исполнителя предоставить журнал учета показаний горожане могут обратиться в муниципальную жилищную инспекцию. Сделать это можно через ГИС ЖКХ.

Куда обращаться, если вы обнаружили ошибку в начислениях?

Если жители обнаружили ошибку в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, в первую очередь следует обратиться в управляющую организацию или в ресурсоснабжающую компанию. Зависит от того, кто из них является исполнителем коммунальной услуги в доме. Наименование исполнителя услуги и его контактные данные обычно указываются в верхней части платежной квитанции перед суммами начислений. В адрес исполнителя услуги необходимо направить письменное обращение с требованием сделать перерасчет.

Если вам так и не сделают коррекцию начислений, нужно написать жалобу в Управление «Жилищная инспекция Волгограда». Оставить жалобу можно либо на сайте ГИС ЖКХ, либо написав письменное обращение по адресу: ул. Козловская, 39а. Также необходимо предоставить копии платежных документов. После этого управление проведет проверку и выдаст предписание на устранение нарушений. Если перерасчет вам и после этого не сделают, управляющей компании выпишут штраф, при этом предписание останется в силе.