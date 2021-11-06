Что произошло после матча СКА-Хабаровск – Ротор

Ротор потерпел обидное поражение. Фото: СКА-Хабаровск.

Волгоградский «Ротор» прервал длинную серию ничьих. Матч 21 тура первенства ФНЛ с «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 3:1 на табло. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча СКА-Хабаровск - Ротор 6 ноября 2021 года.

После выхода в 1/8 финала Кубка России волгоградские болельщики не рассчитывали на такое поражение своей команды. «Стоило вот ради «этого» просыпаться в 7 утра выходного дня?», - расстроены фанаты. Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов признался, что тоже огорчен таким итогом.

- Естественно расстроены, летели сюда долго, добирались. Без очков уезжать, конечно, обидно, - отметил Дмитрий Хохлов на послематчевой пресс-конференции.

По словам тренера, команда вновь наделала ошибок, из-за которых уже не раз теряла очки.

- До игры мы говорили: кто меньше совершит грубых ошибок, тот и выиграет. У нас, что с первым голом, что со вторым, что с третьим, какие-то детские ошибки, о которых мы предупреждали, разбирали, говорили. Но кто-то, наверное, не слышит или не хочет слушать, - заявил наставник «Ротора».

На выезд «Ротор» отправился практически «обескровленным». Из-за дисквалификации не могли выйти на поле Андреа Чуканов, Илья Мартынов и Сергей Макаров. В команде много травмированных игроков.

- Повели в счете, забили. Остается полторы минуты до перерыва – ну, наверное, нужно где-то попроще, понадежней играть возле своих ворот, а не заниматься авантюрными действиями, - подчеркнул Дмитрий Хохлов. - Второй тайм тяжело играть, усиливать игру практически некем. Что здесь говорить, вся игра, на мой взгляд, сложилась из микро эпизодов. В решающих эпизодах мы игру проиграли.

Тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран отметил, что его команде удалось все, что было задумано и тактически выстроено в тренировочном процессе. Сильные и слабые стороны соперника были хорошо известны.

- Переиграли мы по делу, по счету, в игровом плане. Игроки удовольствие получили именно от футбола, - заявил Сергей Юран. – Думаю, что упрекнуть болельщикам нас не в чем.