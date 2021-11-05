Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 ноября: заболеваемость и смертность на рекордном уровне, жители ждут решения о продлении нерабочих дней

В Волгоградской области за сутки 462 новых заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области уже не первый месяц заболеваемость коронавирусом каждый день бьет новые рекорды. Ни о какой стабилизации ситуации говорить не приходится, не помогли сдержать рост новых случаев даже нерабочие дни, введение QR-кодов, ограничений и запретов. Волгоградцы стремительно заражают коронавирусом всех вокруг. По состоянию на 5 ноября еще 462 человека получили положительный результат теста на COVID-19. Выздоровело гораздо меньше людей – всего 310 человек. В пятницу Волгоградский оперативный штаб должен принять решение по поводу продления ограничительных мер в регионе. Пока непонятно, выйдут ли волгоградцы на работу, и как будут учиться школьники. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 ноября 2021 года.

Еще месяц назад суточная заболеваемость была в районе 360 случаев в сутки, сегодня - больше 460. Растет и смертность. 5 ноября стало известно о 30 новых летальных случаях. 3700 - столько жителей область официально потеряла за время пандемии, но статистика по умершим обновляется долго - с опозданием примерно на месяц.

Статистика ужасает. Инфографика: Яндекс.

Несмотря на огромный цифры заболеваемости, наш регион по количеству новых случаев лишь на 24 месте в стране. То есть в 23 субъектах ситуация гораздо тяжелее. Власти Волгоградской области стараются держать резерв коечного фонда в 10%. Мест в больницах пока хватает, но иногда скорую и госпитализацию приходится ждать много часов - врачей просто не хватает на всех заболевших.

Накануне в Волгоградской области прошел Клинический совет по коронавирусу, на котором губернатор Андрей Бочаров заявил, что мы достигли исторического максимума заболеваемости. В регионе с 1 по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Ввели ряд ограничений для непривитых граждан: без QR-кода невозможно попасть в кафе и рестораны, фитнес-клубы, купить одежду или другие непродовольственные товары. Не спрашивают код в аптеках, продуктовых супермаркетах, в магазинах стройматериалов - это считается товарами первой необходимости.