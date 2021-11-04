В Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за гибели малолетних детей при пожаре

Пожар вспыхнул в доме, в котором без присмотра остались четверо детей до десяти лет Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело на 34-летнюю жительницу Елани. Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Во время пожара погибли двое ее детей, которым было 2 года и 8 лет. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Еще два ребенка смогли спастись.

Вечером 3 ноября женщина оставила своих детей без присмотра взрослых, а сама ушла распивать алкогольные напитки. В какой-то момент в доме погас свет, а из розетки на кухне началось задымление и возгорание.

- После этого, 10-летняя девочка, разбив окно, помогла выбраться из дома своему 4-летнему брату. При этом, 8-летний мальчик остался в доме, чтобы найти своего 2-летнего брата. Вместе с тем, малолетние дети в силу своего возраста выбраться не смогли, - отметили в СУ СКР по региону

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Трудовой поступило в 22.30. Горела веранда деревянного дома размером 6 на 10 метров. Через 6 минут спасатели были на месте ЧП, в 22.47 огонь был ликвидирован. Пожарные нашли двух детей без сознания. Несмотря на оказанную помощь они скончались в больнице из-за отравления угарным газом. Огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

Как стало известно, семья, в которой случилась трагедия, неоднократно попадала в поле зрения органов профилактики из-за употребления материю спиртных напитков. Сейчас устанавливается все обстоятельства ЧП.