Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 ноября: очередные антирекордные цифры по заболеваемости и смертности

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 4 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, рост числа заболевших и умерших не останавливается. 4 ноября в регионе очередной антирекорд по суточному приросту заболевших. COVID-19 подтвердился у 453 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на оперативный штаб. Сегодня Волгоградская область занимает 24-е место в стране по новому числу пациентов с ковидом. Также сегодня в регионе новый максимум по количеству смертей за сутки, скончались 33 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

По стране 4 ноября выявили 40 217 новых случаев ковида, зафиксирован антирекорд по суточному числу смертей – умерли 1 195 человек. За все время распространения вируса заразились 8 673 860 россиян, скончались 243 255 пациентов.

В Волгоградской области за всю пандемию COVID-19 подхватили 105 782 жителя. Погибли от осложнений коронавируса 3 670 волгоградцев. Выздоровел от опасной болезни за все время 92 501 человек, накануне благополучно завершили борьбу с вирусом 315 жителей региона.

Накануне в Волгограде состоялся Клинический совет по борьбе с коронавирусом. Во время заседания было отмечено, что тяжелая обстановка с пандемией сохраняется. Инкубационный период у болезни вместо двух недель может составлять всего несколько дней, кроме того, коронавирус стал развиваться быстрее и увеличил число тяжелых случаев. Губернатор Андрей Бочаров на Клиническом совете поставил задачи для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации. 5 ноября должен состояться оперативный штаб, который определит, необходимо ли в области продлевать период нерабочих дней или нет.