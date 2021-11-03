Застройщик предложил выкупить квартиры у жильцов разваливающейся новостройки в Волгограде

Стены дома, которому нет и двух лет, изрезаны сквозными трещинами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Перед ноябрьскими праздниками застройщик предложил жильцам разваливающейся новостройки на улице Курсекова, 4 в Советском районе Волгограда выкупить их квартиры. Как рассказала «КП-Волгоград» старшая по дому, им предоставили три варианта на выбор, среди которых также был ремонт с выселением и без. Но жильцы боятся обрушения дома и не хотят в нем оставаться, поэтому согласны на переезд даже с учетом того, что выкупать их квадратные метры будут по цене ниже рыночной, а за новые квартиры придется доплатить.

- Нам предложили выкупить наши квартиры по цене 58 тысяч рублей за квадратный метр площади без ремонта и по 68 тысяч рублей – с ремонтом, - поделилась с «КП-Волгоград» Ольга Кравченко. – Это ниже рыночной цены примерно на 10%. Однако мы сможем купить новые квартиры в Долине-2 тоже со скидкой. Были в офисе продаж, присматривали варианты. Многим придется доплачивать. Было бы, конечно, идеально, если бы застройщик погасил хотя бы частично погасил имеющиеся ипотеки в качестве компенсации.

На встрече присутствовали представители профильных ведомств и СКР. Фото: Ольга Кравченко

Большинство жильцов дома на Курсекова, 4 приобрели свои квартиры в ипотеку. Ее им обещали переоформить на новое не аварийное жилье. Правда, у многих сумма долга вырастет - за «квадрат» придется доплатить около 5 тысяч рублей. Переезжать обитателям 30 квартир разрушающегося подъезда придется дважды - сдачи нового дома придется подождать, а до этого несколько месяцев жить в арендованном жилье. Деньги на оплату съемных квартир также обещает выделить застройщик.

- В этом доме у нас никто не согласен жить, потому что мы этому ремонту по проекту на скорую руку не доверяем и боимся, что дом рухнет. Будем доплачивать, деваться нам некуда, - говорят жильцы. – Пока неизвестно, каким будет статус дома после 16 ноября, когда состоится заседание межведомственной комиссии. Свое решение мы должны сообщить застройщику до 8 ноября.

На встрече застройщика Родниковой долины с жильцами также присутствовали чиновники из профильных ведомств и представители следственного комитета, которые держат ситуацию на контроле.

Всюду по стенам стоят маячки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, беды новостройки на Курсекова, 4 начались 16 августа 2021 года, когда подвал дома затопило из-за неправильной стыковки труб. Стоящий на насыпном грунте трехэтажный дом «поплыл» и разломился на три части. Жильцы боятся, что здание рухнет, а они останутся под завалами. Все стены пошли трещинами, во многие квартиры через них можно заглянуть и из подъезда, и с улицы. Уже дважды по ночам люди в страхе хватали спящих детей и выбегали из дома, так как думали, что дом уже рушится. После следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». Сейчас здание обследуют эксперты, 16 ноября станет известно, признают ли его аварийным и будут сносить или капитально ремонтировать.

Трещины сквозные. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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