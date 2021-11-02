ЦБ вновь рекомендовал банкам реструктурировать долги заболевшим коронавирусом

Цель ЦБ - снизить рост просроченной задолженности по кредитам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за введения новых ограничений по коронавирусу Банк России рекомендовал банкам, кредитным кооперативам и микрофинансовым организациям реструктуризовать кредиты и займы заболевшим коронавирусом, а также самозанятым и субъектам МСП. Речь идет о заявлениях, которые поступят от граждан и предпринимателей в ноябре-декабре 2021 года.

Цель Центрального банка РФ - снизить рост просроченной задолженности по кредитным договорам. В случае тяжелого заболевания коронавирусом люди долгое время не могут работать, теряют доход и уже не могут обслуживать свои кредиты и займы. Среди причин, указанных в информационном письме регулятора за подписью первого зампреда Банка России Сергея Швецова, снижение дохода заемщика или бизнеса, а также подтвержденный COVID-19, в том числе у членов семьи. В таких случаях рекомендуется не начислять штрафы и пени. Это касается и тех, кто ранее уже реструктуризировал долг.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олега Савченко, решение регулятора не несет для банков и МФО дополнительных рисков.

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

- Такие рекомендации Банк России в первый раз выпустил еще в первую волну коронавируса в марте 2020 года и затем многократно продлевал, - отмечает Олег Савченко. – Речь идет не о массовой реструктуризации долгов, а, скорее, об индивидуальном подходе к клиенту. Финансовые организации в этом заинтересованы и уже успели адаптировать свои программы под ковидную реальность, в которой мы живем более полутора лет.

Только за девять месяцев 2021 года жители Волгоградской области взяли кредитов на 188,5 миллиарда рублей, в том числе почти 44 миллиарда - объем ипотечных займов. По данным регионального отделения Южного ГУ Банка России, в начале октября ипотечный кредитный портфель в регионе превысил 293 миллиарда рублей. По данным ЦБ, в 2020 году реструктуризация позволила 74% заемщиков вернуться в график платежей.

Александр Барышников. Фото: Ирина Симонова

- Банки и МФО могут пойти на отсрочку платежа, уменьшить платеж за счет увеличения срока кредита, предложить другие варианты, которые могут облегчить обслуживание долга с учетом ситуации клиента, - подчеркивает индивидуальный предприниматель из Волгограда Александр Барышников. - В любом случае, заемщик продолжает пользоваться деньгами кредитора, проценты начисляются, банки не теряют свой доход.