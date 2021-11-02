Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 ноября: еще 444 новых заболевших и 29 смертей

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 2 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 2 ноября выявили 444 новых случая коронавируса – это новый максимум за пандемию. Заболеваемость обновляет антирекорды ежедневно. Сегодня регион занимает 23-е место в России по суточному приросту заразившихся. По всей стране во вторник ковидом заболели 39 008 человек, умерли за сутки 1 178 россиян, что стало новым максимум пандемии. В Волгоградской области скончались 29 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 ноября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус. рф

В регионе за всю пандемию ковидом заразились 104 880 человек. Выздоровели за весь период 91 903 волгоградца, сегодня выписка составила 308 пациентов. По-прежнему от коронавируса за сутки вылечивается намного меньше жителей области, чем заболевает. Пандемия унесла жизни уже 3 607 волгоградцев.

В России за все время распространения COVID-19 заболели 8 593 200 человек, выздоровел 7 412 631 житель страны. Погиб от осложнений ковида 240 871 россиянин.