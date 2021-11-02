В музеях Волгограда пройдет «Ночь искусств» 2021

В этом году «Ночь искусств» пройдет в масках и с QR-кодами. Фото: ВМИИ

Волгоградские музеи 4 ноября 2021 по традиции присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под девизом «Искусство объединяет». Из-за коронавирусных ограничений часть событий состоится в онлайн формате, сообщили в региональном комитете культуры.

Музей Машкова на проспекте Ленина, 21 в «Ночь искусств» 4 ноября 2021 будет работать с 10.00 до 21.00. Волгоградцы смогут увидеть работы волгоградского художника Валерия Макарова, выставки «Сокровища русского искусства» и «Памятники богослужебной культуры старообрядцев». В программе – интерактивные занятия для детей, лекция и кураторская экскурсия. Выставочный зал музея Машкова на улице Чуйкова, 37 будет открыт 4 ноября с 12.00 до 22.00. Волгоградцев ждут персональные выставки художников Сергея Андрияки и Ирины Затонской, проект «Русский храм». В 12, 14, 16 и 18 часов в Крупеничкином доме пройдут интерактивные занятия для детей и мастер-классы по народной кукле. В 17.30 Ирина Тур проведет мастер-класс по масляной живописи, а в 18.00 начнется концерт кувартета А-Джаз «Цветной джаз». И в 19.30 доктор философских наук Андрей Макаров приглашает на лекцию «Суть жанра: пейзаж». Все мероприятия - по предварительной записи и с соблюдением антиковидных мер, необходим QR-кода и маска. Телефоны для записи: основное здание – 8(8442)38-59-15 или 38-01-91, Выставочный зал - 24-16-79 или 23-81-76.

Волгоградский краеведческий музей в «Ночь искусств» 2021 пригласит на смотровую площадку пожарной каланчи, на тематические и пешеходные экскурсии. Записаться на них можно по телефону 8(8442)38-84-39.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» решил провести «Ночь искусств» в онлайн формате в своих соцсетях. В программе - флешмоб-фотомарафон «География Сарепты», открытие выставки картин Элен Ив «И образы прекрасные Вселенной», виртуальная экспозиция детского рисунка «Мы рисуем Сарепту». С 16.00 по 21.00 на онлайн-площадках музея-заповедника пройдет трансляция концертов.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» также проведет акцию онлайн в своих группах в социальных сетях и на YouTube-канале «Главный музей Волгограда». Музей-панорама в 17.00 пригласит на виртуальную экскурсию в прямом эфире. В 18.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Четвероногие герои». Мемориально-исторический музей в 16.00 и 16.25 пригласит на лекции об истории города, а музей «Память» устроит конкурс чтецов.

Артисты НЭТа в «Ночь искусств» 4 ноября 2021 тоже будут ждать волгоградцев в сети – они прочитают свои любимые стихотворения в «Одноклассниках».