Помогают с жильем: как «ЕвроХим-ВолгаКалий» решает жилищный вопрос сотрудников

Фото: Ирина СИМОНОВА

В целях привлечения и закрепления высококвалифицированных специалистов, повышения эффективности их труда в компании уже на протяжении нескольких лет успешно реализуются программы строительства жилья и социальных объектов. За время работы в Котельниковском районе предприятие обеспечило жильем свыше 1 000 семей своих сотрудников, которые трудятся по сей день.

Компания «ЕвроХим» - одна из немногих компаний страны, которая одновременно реализует два больших взаимозависимых проекта. Компания строит комбинат, который не сможет функционировать, если рядом не будет развиваться социальная инфраструктура города Котельниково.

Поэтому с момента основания «ЕвроХим-ВолгаКалия» разработаны и утверждены проекты планировки жилого района «Восточный» и жилого района «Дубовая роща» в городе Котельниково.

На территории жилого района «Восточный» для работников Гремячинского ГОКа уже построены 60-ти квартирный жилой дом, общежитие на 200 мест с пристроенной столовой на 50 мест, 9 пятиэтажных жилых домов (342 квартиры), гостиница «Кристалл» на 30 номеров с универсальным спортивным залом, тренажерным залом, конференц-залом, рестораном и турецкой баней (хамам), крытая автостоянка на 160 машино-мест.

В новом жилом районе «Дубовая роща» построены 68 индивидуальных жилых домов, 2 многоквартирных жилых дома всего на 207 квартир, детский сад на 100 воспитанников, который уже посещают не только дети сотрудников ГОКа, но и жителей города. Улично-дорожная сеть с тротуарами, освещением, ливневой канализацией – все это позволяет сделать город более ухоженным и комфортным.

Сейчас на стадии строительства многоквартирный жилой дом корпус 12 на 107 квартир и средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся.

Напомним, что крупнейший в России производитель минеральных удобрений представлен в Котельниково предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийных солей. Как отмечают в администрации Котельниковского района, за годы своей работы градообразующее предприятие внесло весомый вклад в социально-экономическое развитие района.