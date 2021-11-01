Одноногая свобода или прикольный арт-объект: волгоградцы обсуждают новую скульптуру на набережной

Скульптуру "Свобода передвижения" установили на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе Центральной набережной Волгограда появилась еще одна скульптура, на этот раз необычная. Автор «Свободы передвижения» известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. Его творений в городе-герое немало, среди них полюбившийся волгоградцам художник Лосев у речпорта и девочка с аккордеоном в сквере Пахмутовой. Однако новый арт-объект вызвал целую бурю комментариев в соцсетях.

- Волгоград стал немножко красивее, эстетичнее и уютнее, - считает член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин. - Прохожие, первые увидевшие ее, шутили: «Свобода передвижения без маски и qr-кода. Как в старые добрые времена».

«Красивая», «Волгоград – это не только Родина-мать, путь будет больше невоенных скульптур», «Скульптура из разряда - прикольно», «Не могу сказать, что впечатлена конструкцией. Но то, что в городе появляются новые скульптуры - это прекрасно!» - считает часть волгоградцев.

Но есть немало и противоположных мнений: «Кошмар в движении», «Лопнувшая шина», «Похоже на сарказм со стороны скульптора. Свобода передвижения: безликая, одноногая (видимо, пандемическая)». «Странно смотрится это нечто... ещё и на фоне царицынского здания и скромного Петра Первого, затаившегося в кустах». «Ужас, летящий на крыльях ночи. Что-то все больше и больше становится демонических арт-объектов в общественном пространстве».

Абстракция символизирует скорость, ветер, свободу. Скульптуру подарила городу группа компаний Арконт, вписав свое имя. Такой рекламный шаг вызвал наибольшее возмущение волгоградцев.

- Уважаемые рекламодатели, не надо так делать рекламу. Это устаревшая морально модель, принуждать архитекторов, скульпторов, соблазнять городских чиновников спонсорством с требованиями разместить логотип, - высказался доктор философских наук, профессор Андрей Макаров. - Это антиреклама для поколения Z, например. Сегодня любое принуждение (а явный, т.е. вынесенный в виде знака соблазн деньгами - это форма принуждения) - это антиреклама. Не надо так!

На этом месте в створе улицы Володарского городские власти планируют открыть целый парк скульптур. Волгоградцы шутят: «Боюсь увидеть там памятник палке колбасы или Джамшутов с мешками цемента и штукатурки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая куча искусства на набережной: В Москве поставили 12-метровую скульптуру, на которую не всем приятно смотреть

Обсуждаем нечто, водруженное у ГЭС-2 (подробности).