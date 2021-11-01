Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 ноября: рост заболеваемости может продлить локдаун

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 1 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области нерабочая неделя из-за ухудшения ситуации с ковидом началась с очередного антирекорда за всю пандемию. 1 ноября в регионе коронавирус подтвердился у 441 человека, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные оперативного штаба. Всего за время распространения вируса его подхватили 104 436 волгоградцев. Не снижается и смертность от COVID-19, за сутки зафиксировали 27 летальных исходов. За всю пандемию COVID-19 унес жизни 3 578 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 ноября 2021 года.

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В России в понедельник выявили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончались за сутки 1 155 человек. Всего в стране заболели уже 8 554 192 жителя, жертвами вируса стали 239 693 человека.

В Волгоградской области в последние дни число выздоравливающих от ковида пациентов в 2 раза меньше, чем новых заразившихся. За сутки вылечились 199 волгоградцев, с марта прошлого года COVID-19 победили 91 595 жителей региона.

Нерабочая неделя из-з сложной ситуации с коронавирусом только началась, а в Волгоградской области уже обсуждают возможное продление локдауна после 7 ноября. Губернатор Андрей Бочаров в понедельник отметил, что решение об этом примет оперативный штаб в конце текущей недели. При этом глава региона отметил, что волгоградцы начали активнее прививаться от ковида.