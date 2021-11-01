Дом может не достоять до нового года: жильцы разваливающейся новостройки в Волгограде ждут заключения экспертов

Новостройка, которой нет и двух лет, начала разваливаться после затопления подвала. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Беды жильцов новостройки на улице Курсекова, 4 в новом микрорайоне «Родниковая долина» Волгограда начались в середине августа. Из-за просчета при стыковке труб в подвал хлынули тонны воды и уже на следующий день стоящий на насыпном грунте дом начал трещать по швам. Спустя два месяца по стенам трехэтажки продолжают расползаться трещины, а ее обитатели боятся обрушения и ждут эвакуации.

Трещины идут и по стенам, и по перекрытиям. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«В ПАНИКЕ ХВАТАЛИ ДЕТЕЙ И ВЫБЕГАЛИ НА УЛИЦУ»

Стоит дом на улице Курсекова, 4 на насыпном неуплотненном грунте. Пол в подвале – тот же грунт. Хотя там и ставили тепловые пушки для просушки, спустя два с половиной месяца он влажный. В подъезде тут и там трещины и десятки маячков – бумажки, тонкие протяжки из алебастра и даже гипсовые плашки толщиной в сантиметр и больше, которые просто отходят о стены, не лопаясь. Расползаются хорошо заметные трещины и сквозь фасадный «пирог» из утеплителя и штукатурки.

В квартирах и подъездах всюду маячки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Дом просто разломился на три части от лестничного пролета в разные стороны. В некоторых квартирах трещины сквозные – можно посмотреть в подъезд и на улицу, - делятся жильцы многострадальной трехэтажки.

Но больше всего людей напугал жуткий шум, который дважды раздавался среди ночи.

- Со стороны крыши шел страшный грохот, как будто лопается металл и весь дом дрожал. Мы в панике хватали детей и выбегали на улицу. Было очень страшно, казалось, что дом рушится, - рассказывает старшая по дому Ольга Кравченко.

По словам волгоградцев, управляющая компания сначала клеила на трещины бумажные маячки. Они отлетали почти сразу. Трещины расходились, росли на глазах, появлялись новые. Потом УК поставила маячки из гипса, и датировала их задним числом, чтобы показать, что дом стабилен и больше не движется. Но жильцы это сразу заметили.

Паутина трещин расползается и на фасаде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Застройщик с управляющей компанией заказали экспертизу в ИЦ «Эксперт», чтобы зафиксировать дефекты. Отчет по итогам технического осмотра с фотографиями всех трещин был готов уже через пять рабочих дней. Но фундамент не смотрели, прошли с фотоаппаратом и линейкой, осмотр проводили поверхностный, да и причины появления трещин не выясняли. После в доме дважды пытались начать ремонт, не предупредив об этом жильцов. Без проекта, договора. По мнению жильцов, это была жалкая попытка скрыть происходящее за слоем шпатлевки и штукатурки.

Сквозь трещины можно заглянуть в квартиру. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Начали с самой маленькой трещины, а она раскрошилась в руку толщиной. Получилась сквозная дыра. Мне пришлось даже вызвать полицию, потому что неизвестные люди, по сути, разломали стену и проникли в квартиру. Никаких объявлений о ремонте не было, - рассказывает хозяйка пострадавшей квартиры Инна.

Сейчас на внешней стене у окна в ее квартире сразу несколько сквозных трещин. Инна с горькой усмешкой показывает нам «фокус» с линейкой, которая целиком уходит в разлом.

Хозяйка квартиры показывает "фокус" с линейкой, полностью исчезающей в сквозных трещинах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Заходим в следующую квартиру, здесь сквозные трещины и в подъезд, и на улицу. На втором и третьем этаже рваные «раны» в подъезде идут и по стенам, и по полу, и по потолку. Квартира за квартирой - везде трещины.

После директор компании-застройщика Ринат Абляев на встрече с жильцами заявил, что во время ремонта предусмотрена не только шпатлевка стен, но и цементация грунта. Что касается несущих наружных стен, по которым проходят сквозные трещины, там будут ставить распорки и менять блоки. При этом жильцам предложили переехать в другую комнату, пока в соседней фактически разберут стену. Но в доме немало однокомнатных квартир, где просто некуда деться.

Многие трещины спрятаны под обоями, ламинатом и натяжными потолками. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Нам обещали качественный ремонт, но мы были в шоке, когда увидели, как заделали огромную дыру в 13-й квартире. Заделали кусками битого кирпича, которые закидали цементом. Сейчас все это пошло трещинами. Дом на гарантии, если уж ремонтировать его, то делайте, как положено, - говорят обитатели разваливающегося дома.

Во многих квартирах свежий ремонт пошел насмарку. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: НЕМЕДЛЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ»

Жильцы дома на Курсекова, 4 написали обращения в прокуратуру, следственный комитет, облкомстрой, жилинспекцию.

- Следственный комитет возбудил дело по статье «халатность», потому что здесь и УК недосмотрела, был такой потоп. Непонятно, как дом приняли, выяснилось, что в подвале были установлены трубы, которые по соединению друг другу не подходили. Опять же непонятно, какого качества дом, если после затопления подвала он просто разломился на части, - рассказывает Ольга.

Всюду россыпь маячков. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трещины продолжают расти. С 4 октября по заданию межведомственной комиссии в доме работают эксперты, на этот раз обследуют все и досконально – стены, фундамент, крыша. При помощи специальных приборов проверяют прочность материалов.

Сейчас в доме работают эксперты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эксперты выясняют, движется ли дом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следственный комитет инициировал проверку - сотрудники ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области обследовали дом при помощи прибора «Стрела-П». Официально результаты жильцам не озвучили. Однако специалисты оценили состояние второго подъезда новостройки как ветхое. У здания тяжелые повреждения, осталось всего 30% ресурса, высок риск обрушения. «Первоочередные мероприятия: немедленная эвакуация людей. Снос либо капитальные восстановительные работы», - говорится в отчете.

- Результаты шокируют. Наш дом может не достоять до нового года, - делятся жильцы.

Толстые гипсовые плашки просто отходят от стены, не лопаясь. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«ЖИТЬ В ЭТОМ ДОМЕ СТРАШНО»

Дом сдали меньше двух лет назад – в декабре 2019 года. В разваливающемся подъезде 30 квартир. Живут здесь в основном семьи с маленькими детьми. Пустуют всего три квартиры – хозяева так и не закончили ремонт. Большинство купили жилье в ипотеку, вложив материнский капитал. Кому-то застройщик обещал оплатить съемное жилье на время капремонта, кому-то даже этого не предложил.

Управляющая компания продолжает работы вокруг дома. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Жить в этом доме страшно. Ремонту от застройщика мы не доверяем. Гарантий нам никаких не дают. Хотя директор тот же, юрлицо сменилось, активы вывели. Сам он говорит, что никому ничего не должен, - продолжает свой печальный рассказ жительница дома на Курсекова, 4 Елена. - То, что от нас скрывают результаты обследования, позволяет застройщику вводить нас в заблуждение. Нас вызывают по одному, рассказывают про ремонт без расселения: «Не бойтесь, мы вас выведем, если будет обрушение». Как они нас выведут, живыми или мертвыми? Зачем нам рисковать? Мы в 52 года взяли ипотеку, чтобы жить и радоваться. А получается, что платим за разваливающееся жилье, и находиться здесь просто боимся.

Отмостка лопнула, по ней видно, как просел грунт. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока жители разрушающейся трехэтажки ждут окончания обследования. 16 ноября состоится заседание межведомственной комиссии, в которую входят представители региональных инспекций жилищного и строительного надзора, МЧС, Роспотребнадзора, комитетов архитектуры, экологии, Облэкспертизы и комитета строительства Волгоградской области.

- После получения заключения специализированной организации будет организовано заседание региональной межведомственной комиссии по оценке технического состояния многоквартирного дома установленным требованиям действующего законодательства, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете строительства Волгоградской области.