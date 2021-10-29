Профессионалам тут место! «ЕвроХим-ВолгаКалий» создает новые рабочие места

Фото: Ирина СИМОНОВА

В «ЕвроХим-ВолгаКалии», дочернее предприятие российского предпринимателя Андрея Мельниченко, трудятся профессионалы со всех уголков страны.

Сейчас на предприятии работает 1861 человек. При чем за последние 9 месяцев на ГОК устроилось 279 человек из которых 144 – это местные жители.

Чтобы обеспечить приток квалифицированных молодых специалистов, «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет большую социальную программу поддержки талантливой молодежи.

Также Гремячинский горно-обогатительный комбинат гарантирует ряд привилегий для своих сотрудников – это добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и обучение - это только часть преимуществ для работников.

Своим присутствием, комбинат помогает развиваться и городу. Так, в Котельниково уже возведены комфортабельные жилые районы, а для детей сотрудников построен детский сад, который также посещают дети местных жителей. Кроме того, на стадии строительства школа.

Напомним, что запуск нового производства внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, реализация проекта содействует сокращению безработицы на юге Волгоградской области.