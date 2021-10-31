«Выпили 3 полторашки пива и водки чуть-чуть»: пьяный волгоградец на отцовском «МАЗе» протаранил 2 дома и газовую трубу

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью в Кировском районе Волгограда необычное ДТП устроил 19-летний парень. Он с другом решил сесть за руль грузовика «МАЗ» своего отца, чтобы съездить за алкоголем. При этом волгоградцы уже были пьяны. В 4.18 водитель на улице Клайпедской не справился с управлением и врезался в дом №20 по улице Кременской, разрушив стену комнаты. Затем грузовик влетел в 2-этажку №49 поселка Саши Чекалина и припаркованную «Газель Некст». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, парень за рулем «МАЗа» не останавливался, пока не повредил газовую трубу, от удара она сломалась и упала.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На место происшествия прибыли газовики, которые отключили подачу голубого топлива в 19 домов на время восстановительных работ. Из-за инцидента никто не пострадал, эвакуация жителей не потребовалась.

Полицейские задержали 19-летнего парня, у которого нет водительского удостоверения. От прохождения медосвидетельствования он отказался, хотя не скрывал, что выпивал с другом.

- Выпили 3 полторашки пива и водки чуть-чуть, - сказал на допросе с полицейскими волгоградец.

Он решил угнать служебный «МАЗ» своего отца, зная, что автомобиль не закрывается, а в салоне находятся ключи. Вместе с приятелем они собрались за алкоголем. Но до места назначения не доехали, было тяжело управлять грузовой машиной.

- Ее на нейтральную скорость ставишь, а она сама на холостых едет, - пожаловался парень.

На водителя составили административный протокол за отказ пройти освидетельствование и оставление места ДТП. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством.