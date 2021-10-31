Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 октября: заболеваемость не перестает обновлять антирекорды

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 31 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжается увеличиваться суточный прирост заразившихся коронавирусом. Вторую неделю ежедневно обновляются антирекорды. 31 октября в регионе был зафиксирован новый максимум, COVID-19 заболели 347 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные оперативного штаба. Сегодня Волгоградская область занимает 23-е место в стране по числу новых случаев ковида. Также в воскресенье подтвердились 25 смертей от осложнения COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 31 октября выявили 40 993 случая COVID-19 – это антирекорд за пандемию, скончались за сутки 1 158 жителей страны.

В Волгоградской области за всю пандемию коронавирус подхватили 103 995 жителей, смертельным стал ковид для 3 551 человека. Смогли победить болезнь с марта прошлого года 91 396 волгоградцев, за последние сутки выздоровели 206 пациентов.