Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 октября: перед нерабочими днями заболеваемость не падает

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении десяти дней подряд ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в Волгоградской области обновляет антирекорды. 29 октября в регионе очередной максимум за всю пандемию. Коронавирусом заболели 426 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на оперативный штаб. Сегодня Волгоградская область делить 22-е и 23-е места в стране по новым случаям ковида. Не снижается и летальность от коронавируса. За сутки в регионе зафиксировали еще 27 смертей от осложнений вируса. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 29 октября выявили 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах, за всю пандемию заболели 8 432 546 человек. За сутки скончались 1 163 россияна, всего вирус унес жизни 236 220 россиян. В Волгоградской области за всю пандемию коронавирусом заразились 103 124 жителя, смертельной болезнь стала для 3 498 волгоградцев.

За последние сутки выздоровели от ковида 315 жителей региона. Всего за пандемию вылечились после опасной болезни 90 868 волгоградцев.

Волгоградская область, как и вся Россия, готовится к нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября. Медучреждения региона продолжат работать, облздрав подготовил соответствующий приказ. В области постановлением губернатора также определили, какие заведения продолжат функционировать на следующей неделе, а какие нет.

Заболеваемость ковидом в Волгоградской области продолжает расти, при этом прививку от вируса сделал уже миллионный житель.