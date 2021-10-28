Комсомол одобряет!

Фото: Ирина СИМОНОВА

Первым объектом посещения стала сильвинитовая обогатительная фабрика. Гости увидели громадные сооружения склада готового продукта и склад руды, получили сведения о производственном цикле комбината, о технологиях, используемых для снижения негативного влияния производства на окружающую среду. Создание условий для безаварийной работы, сохранение здоровья и жизней работников находится под особым контролем руководителей компании.

Гости узнали о том, как проходят тренировки сотрудников военизированного горноспасательного отряда Котельниковского военизированного горноспасательного взвода и вспомогательной горноспасательной команды «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Завершилась экскурсия посещением социальной площадки реализации проекта – жилых районов «Восточный» и «Дубовая роща». «ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечил своим сотрудникам прекрасные условия жизни - современные жилые районы многоквартирных домов, жилых корпусов и коттеджей оснащены хорошими дорогами, всей необходимой инфраструктурой. Уже построен детский сад, в будущем будут построены еще два садика, школа, физкультурно-оздоровительный центр.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Члены «Союза комсомольских поколений» получили прекрасные впечатления от увиденного. «Приятно видеть, что у нас возрождаются прекрасные традиции производительного труда, что в почете – трудолюбивые и ответственные работники, что работодатель заботится о своем коллективе, обеспечивая людям стабильность и светлое будущее», - отметила председатель региональной общественной организации "Союз комсомольских поколений" Хорошева Галина Ильинична.