Билайн оценил интернет–активность офисных сотрудников в Волгограде

Креативный кластер «ИКРА». Фото: Светлана ПАВЛЕНКО

Оператор проанализировал трафик, сравнив объем потребления мобильного интернета абонентов билайн в трех крупнейших бизнес-центрах города и креативном кластере «ИКРА».

Бизнес-центре Premier Building. Фото: Светлана ПАВЛЕНКО

Как выяснилось, с начала года мобильным интернетом больше других пользовались сотрудники компаний, расположенных в бизнес-центре Premier Building. Самый большой прирост мобильного интернет-трафика в сравнении с прошлым годом показал БЦ «Волгоград Сити» (в 6 раз), на втором месте по активности – креативный кластер «ИКРА» (рост в 1,7 раза), замыкает топ-3 бизнес-центр «Premier Building» (рост в 1,5 раза).*

БЦ «Волгоград Сити». Фото: Светлана ПАВЛЕНКО

«Такая позитивная динамика – не только результат восстановления деловой активности в офисах после периода самоизоляции в прошлом году, но и показатель улучшений качества связи. Как только оператор наращивает мощность сети, потребление также увеличивается, - прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов. – Мы установили телеком оборудование и новые базовые станции как внутри этих бизнес-центров, так и за их пределами. Для этого решили сложную задачу – настроили оборудование так, чтобы многочисленные перекрытия и стены не мешали устойчивому сигналу, связь и интернет работали стабильно».

Помимо бизнес-центров билайн улучшил качество голосовых услуг и скорость интернет-доступа в ТЦ «Ворошиловский», ТРК «Мармелад» и ТРЦ «Акварель».

ТРЦ"Мармелад". Фото: Светлана ПАВЛЕНКО

«Удобно не только покупателям, но и сотрудникам магазинов, расположенным в ТРЦ. Например, они могут со своего смартфона в мобильном приложении быстро отследить наличие тех или иных товаров, как это происходит у наших продавцов в рознице билайн», - добавил Денис Долгов.

ТРЦ"Ворошиловский". Фото: Светлана ПАВЛЕНКО

До конца года билайн продолжит строить новые базовые станции в местах, где работает или отдыхает большое количество жителей Волгоградской области.

С начала года скорость мобильного интернета билайн в регионе выросла почти на 75%. В следующем году компания продолжит развитие сети.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»