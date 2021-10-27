Что произошло после матча Ротор – Ахмат

«Ротор» вышел в 1/8 финала Кубка России. Фото: СК Ротор

Матч элитного группового раунда Кубка России между «Ротором» и «Ахматом» завершился победой сине-голубых. В основное время завершилось со счетом 1:1 на табло. Однако «Ротор» показал свое превосходство в серии послематчевых пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Ахмат 27 октября 2021 года.

Волгоградские болельщики уходили домой замерзшие, но довольные. В первенстве ФНЛ «Ротор» провел серию матчей с ничейным результатом. Среди подопечных Дмитрия Хохлова много травмированных. Однако именно кубковый матч с соперником из премьер-лиги прервал серию без побед.

- Игра понравилась. Молодцы ребята, респект. Даже во втором тайме, когда не все получалось, сумели создать моменты и могли увеличить преимущество. Первым таймом вообще доволен, - оценил прошедший матч Дмитрий Хохлов. – Любая победа важна, когда что-то не получается.

После перерыва наставник сине-голубых сделал сразу четыре замены.

- У нас тяжелый график, скамейки фактически нет. Поэтому мы до игры еще планировали эти замены. Мы не имеем права не учитывать следующую игру, - подчеркнул Хохлов.

По словам тренера, к серии пенальти, которые позволили «Ротору» вырвать победу в кубковом матче, футболисты специально не готовились. Среди сине-голубых многие могли забить решающий гол, но приходилось учитывать их физическое и моральное состояние.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отметил, что кубковая игра получилась достойной, а игра в пенальти показала мастерство соперника.

- В первом тайме у нас не получалось играть в тот футбол, который мы планировали. Предоставили много игрового времени ребятам, у которых не было игровой практики в чемпионате. Тяжело они вошли в игру, много ошибок было. Во втором тайме перестроились немножко, и Волгоград стал уже охранять результат, забив гол в концовке первого тайма. Но опять у нас одна проблема – это реализация моментов, когда футболист не забивает с пяти метров в пустые ворота, - подчеркнул наставник «Ахмата».