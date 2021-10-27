Как с помощью кредитки можно сэкономить?

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как выбрать кредитную карту и не прогадать, - этот вопрос сейчас, пожалуй, актуальный для многих. В современном мире постоянно появляются новые банковские предложения и сервисы, но разобраться в их особенностях, преимуществах и недостатках человеку далекому от банковской сферы не всегда просто. А ситуаций, когда появляются непредвиденные расходы или запланированные траты, в последние время становится все больше, это уже, как говорится, из личного опыта.

Кредитка появилась у меня не так давно. И вот почему.

После того, как дочь окончила школу и уехала учиться в другой город, ей пришлось постигать не только предметы вузовской программы. Современному студенту нужно принимать множество решений и по бытовым вопросам, и по финансовым.

Учиться планировать бюджет пришлось без предварительной практики. Обустройство комнаты в общежитии, бытовые мелочи, приобретение необходимых для учебы материалов, к тому же дочери захотелось полностью сменить школьный гардероб. Средств понадобилось много и сразу.

- Кредитная карта - это удобный финансовый инструмент, если грамотно им пользоваться, - решили мы с дочерью, и вот уже от слов мы переходим к делу.

Заходим в приложение банка, выбираем условия и онлайн выпускаем кредитную карту. На все про все, включая подробные объяснения, уходит минут пять.

Мы подумали, что таких ситуаций, как в нашей семье, немало. Быть финансово грамотным сегодня не просто модно, но и необходимо. Предложений на рынке много. Поэтому мы долго изучали предложения различных банков, для того чтобы выбрать кредитную карту и не прогадать, и может наши практические рекомендации будут интересны тем, кому, как нам, вдруг станут нужны дополнительные финансовые средства.

Первое, что мы поняли, это, то, что кредитная карта – это самый настоящий кредитный договор с банком, оформлять который нужно внимательно и вдумчиво. Главное, на что нужно обратить внимание – это грейс-период, а проще говоря, период, в который не начисляются проценты. Чем больше льготный период, когда вы бесплатно можете пользоваться заемными средствами, тем лучше.

К примеру, мы оформили новую Кредитную СберКарту . Нам это очень удобно, мы совершили все необходимые покупки для студенческой жизни в столице в октябре. И почти до конца января никакие проценты на кредитную карту ПАО Сбербанка начисляться не будут. Получается, что целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть деньги без процентов.

Итак, основные параметры на что мы обращали внимание при выборе кредитки:

1.Льготный или грей-период

Грейс-период - это тот отрезок времени, когда за использование кредиткой не начисляются проценты. Если он короткий, тогда можно и не успеть вернуть заемные средства без начисления процентов. Эксперты аналитического агентства Frank RG изучают различные банковские продукты и составляют рейтинги. Советуем посмотреть их исследование, прежде чем выбирать кредитную карту. Мы именно так и сделали.

2. Процентная ставка

Следующий момент, который нельзя упускать из вида, - это процентная ставка, которая начинает действовать по окончании льготного периода. Она может быть как фиксированной, так и индивидуальной для обладателей хороших кредитных историй.

Если вы, например, собираетесь расплачиваться кредитной картой за лечение, обучение или онлайн-покупки, обратите внимание на карты, где для отдельных категорий действуют льготные ставки.

3. Стоимость обслуживания

В разных банках условия могут сильно отличаться. Обслуживание кредитной карты может быть бесплатным, но может и стоить довольно не дешево. Если вы хотите оформить кредитную карту «на всякий случай», чтобы подстраховать себя на случай внезапных трат, то обращайте внимание на стоимость обслуживания.

Также банк может брать деньги за смс-уведомления, снятие наличных, переводы. Эти моменты тоже необходимо учитывать.

4. Кредитный лимит

Это еще одна важная характеристика карты, которая означает, сколько денег банк готов предоставить вам в пользование. Определяется она индивидуально, исходя из ваших доходов. Учтите, что слишком большой лимит — это не всегда плюс.

Карта может иметь еще множество опций, приносить бонусы и давать определенные привилегии. Но помнить об ответственном отношении к деньгам нужно всегда. Только тогда пользование кредиткой будет комфортным. Такой вывод сделали мы вместе с дочерью после досконального изучения всех нюансов кредитных предложений финансовых структур.