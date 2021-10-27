Пять простых выводов по матчу Ротор – Ахмат

"Ротор" заставил своих болельщиков ликовать на "Волгоград Арене" Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» одержал победу матче элитного группового раунда Кубка России над «Ахматом». Основное время сильнейшего не выявило, оно завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались сине-голубые – 4:2. Успех на «Волгоград Арене» позволил сине-голубым занять первое место в своей группе и выйти в 1/8 финала Кубка России. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

«АХМАТ» ВЫСТАВИЛ РЕЗЕРВ

Команды премьер-лиги в играх на Кубок России не стесняются выставлять неосновные составы. Не стал исключением и «Ахмат», который вышел на поле «Волгоград Арены» с экспериментальным сочетанием. По сравнению с матчем прошлого тура РПЛ, в котором коллектив Андрея Талалаева обыграл «Урал» (1:0), в стартовом составе во встрече с «Ротором» произошло 7 замен. Вышли те игроки, которые обычно получают немного игрового времени. Что касается сочетания футболистов у сине-голубых, то сейчас сложно определить основной состав команды. У Дмитрия Хохлова большая группа травмированных, в которой находятся, в частности, Кипиани, Бавин, Ташаев, Щеткин, Байрыев. Так что играют те, кто здоров. По сравнению с матчем с «Аланией» (0:0) в прошлом туре ФНЛ в стартовом составе хозяев в дуэли с «Ахматом» произошли только 2 изменения, в запасе остались Макаров и Дудиев, вместо них появились Голосов и Николаев.

СРАБОТАЛИ ПЕРЕДАЧИ ЗА СПИНЫ

«Ахмат» поначалу старался играть с позиции силы и чаще контролировал мяч. «Ротор», скорее всего, предполагал такой рисунок матча и надеялся на свои контратаки. Подопечные Хохлова регулярно делали забросы игрового снаряда с центра поля вперед за спины защитникам. На передачи откликались Муллин, Николаев, Чуканов, из этой троицы удалось создать угрозу у владений гостей только Андреа. Лучший бомбардир волгоградской команды в текущем сезоне пробил метров с 14-ти, мяч пролетел мимо цели. После середины тайма сине-голубые перехватили инициативу и смогли конвертировать преимущество в забитый мяч, и все благодаря передачам за спины соперникам. Чуканов отдал пас на ход Первушину, который выскочил один на один с вратарем. Федору в подкате пытался помешать защитник «Ахмата» Лысцов, и все же Первушин отправил игровой снаряд в ворота, для него это первый гол в футболке «Ротора». Интересно, были ли передачи за спины установкой главного тренера хозяев?

ИГРА ПОД КОНТРОЛЕМ «РОТОРА»

В перерыве матча команды провели на двоих 7 замен, что в официальных играх бывает очень редко. У «Ротора» ушли с поля Махатадзе, Первушин, Маляров, Муллин, вместо них появились Макаров, Дудиев, Школик, Минаев. В составе «Ахмата» Карапузов, Богосавац и Архипов заменили Тодоровича, Садулаева и Себаи. И рокировки убыстрили игру, до перерыва она проходила в медленном темпе. Сразу же появились голевые моменты, Бериашвили мощно пробил чуть выше ворот после розыгрыша углового, в ответной атаке Архипов немного не попал в «девятку» ворот Обухова. Далее в матче было ощутимо территориальное преимущество волгоградцев, они действовали от себя, будто на поле были 2 команды из одного дивизиона. Мог в матче многое решить момент у Минаева, после паса Чуканова нападающий вырвался на рандеву с голкипером, но не смог реализовать отличнейший шанс. Инициатива у сине-голубых сохранялась примерно до 70-й минуты.

ГРОЗНЫЙ НАВАЛ

Ближе к концу матча «Ротор» все больше прижимался к своим воротам, а гости усиливали натиск на чужие владения. Сине-голубые перестали помышлять об атакующей игре, только и при обороне были проблемы. «Ахмат» начал атаковать все мощнее, от грозненцев постоянно исходила угроза. И защитные порядки хозяев все-таки не сдержали навала. Счет сравнял вышедший на замену Уткин, подопечные Талалаева разрезали пасом оборону сине-голубых, по воротам пробил Архипов, с ударом которого справился Обухов. Мяч отлетел к Уткину, который без сопротивления направил сферу уже в пустые ворота. «Ахмат» продолжал давить, надеясь забить еще, чтобы избежать серию послематчевых пенальти. Однако дело дошло до футбольной лотереи, и в ней удача сопутствовала «Ротору» - 4:2. Волгоградская команда вышла в 1/8 финала Кубка России!

«РОТОР» ПРЕРВАЛ НЕУДАЧНУЮ СЕРИЮ В КУБКЕ

На протяжении шести розыгрышей Кубка России подряд «Ротор» не проходил стадию, с которой стартовал. В 2013/2014 годах сине-голубые дошли аж до четвертьфинала, одолев по очереди армавирское «Торпедо», московский «Локомотив» и «Салют» из Белгорода. В 1/4 было поражение от «Ростова». А затем как отрезало, радостных эмоций болельщики волгоградской команды в Кубке не испытывали. Наконец-то прервалась эта неудачная серия. Кроме того, у «Ротора» в текущем сезоне подошла к концу шестиматчевая серия без побед.