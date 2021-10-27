Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 октября: новый антирекорд заболеваемости

27 октября в Волгоградской области зафиксировали новый анти-рекорд заболеваемости ковидом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области растёт уже неделю. 25 октября отметка перевалила за 400 случаев в сутки. Сегодня, 27 числа, диагноз подтвердился у 412 волгоградцев. Это новый антирекорд за всё время пандемии. По данным федерального оперштаба, в России заболели 36 тысяч 582 человека, выздоровело гораздо меньше – 29 151. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 октября 2021 года.

Согласно данным оперштаба, по ежесуточному приросту пациентов с COVID-19 Волгоградская область находится на 22 месте в России. Но это скорее из-за того, что в других регионах заболеваемость выросла ещё больше. Из субъектов ЮФО нас опережает Ростовская область (609 заражённых сегодня) и Ставропольский край (419 человек). С начала пандемии в Волгоградской области выявили 102 275 случаев ковида. Сегодня с последствиями вируса не справились 30 человек, всего умер – 3 441 пациент.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

После выздоровления от COVID-19 за последние сутки выписали 317 волгоградцев. Всего в регионе вылечились 90 250 жителей.