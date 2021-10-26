«ЕвроХим-ВолгаКалий» организует для сотрудников отдых в санаториях

Фото: Ирина СИМОНОВА

Забота о здоровье сотрудников – приоритетное направление деятельности предприятия, поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» и профсоюзная организация обеспечивают работникам возможность получить бесплатное санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение, достаточно оплатить только проезд в санаторий и обратно. Это направление очень значимо, так как способствует профилактике заболеваний, укреплению здоровья, позволяет сменить обстановку и как следует отдохнуть от рабочих будней.

Особенно важно поддерживать здоровье и позитивный настрой работников в период пандемии. В этом году предприятие предоставило возможность 70 сотрудникам и членам их семей отдохнуть летом в корпоративном пансионате «Химик». Имеет значение отметить, что благодаря 100 % вакцинации всех отправляющихся на оздоровительный отдых, несмотря на пандемию, никто из работников не заболел covid-19.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Благодаря скоординированной работе специалистов Управления по работе с персоналом в плане организации реабилитационно-восстановительного лечения в лучших санаториях Волгоградской области, Краснодарского края и Кавказских минеральных вод до конца текущего года отдохнут и поправят здоровье еще 74 работника компании.

Приехав с отдыха, сотрудники спешат выразить слова благодарности руководству предприятия. В их числе ведущий специалист группы правовой поддержки и комплаенс Татьяна Капитула, которая поблагодарила за предоставленную возможность побывать в санатории: «Нам с супругом все очень понравилось: номер, питание, лечение, территория. Можно бесконечно говорить о плюсах, но скажу коротко – все было здорово! Спасибо Вам!».