Мы на стороне клиента 24/7

Директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов. Фото предоставлено билайн

— Недавно вы заявили об обновлении бренда. А что реально изменится для конкретного абонента?

— Мы представили новый слоган: «На твоей стороне». Это значит, что для билайна важно слышать и разделять потребности и проблемы абонента, предлагать такие решения, которые нужны конкретно этому человеку. Название бренда билайн теперь пишется с маленькой буквы. Внешние изменения — это отражение реальных изменений во всех регионах, и в нашем тоже. Мы хотим сделать так, чтобы выбор тарифов и сервисов был простым, чтобы связь была качественной, и мы в Волгоградской области уже очень много для этого сделали. То есть в идеале абонент должен думать о билайн как можно меньше, и просто пользоваться всеми нужными ему услугами. Помогает максимально учитывать интересы абонентов наше подразделение - блок по клиентскому опыту. Благодаря ему мы отслеживаем удовлетворенность клиентов сервисами и услугами. То есть мы на стороне клиента находимся постоянно, 24/7.

— Мне кажется, один из главных вопросов, который волнует наших читателей – как можно тратить на связь меньше?

— Обычно все советуют не переплачивать за ненужное. Это, конечно, верно. Недавно мы запустили по-настоящему персональный тариф-конструктор «Твое решение». Наглядно видно на сайте билайна. Там есть специальный «бегунок»: например, можно сдвинуть его направо напротив опции «Интернет» – и уже в вашем пакете появится, допустим 50 ГБ. Движение влево, напротив, уменьшит количество гигабайт. А если вы разговариваете мало, то можно оставить минимум минут. На экране сразу отображается размер абонентской платы за этот набор услуг.

Причем менять количество минут и гигабайт можно в любой момент, система сама сделает перерасчет. Все платежи прозрачны. Кстати, к концу месяца для конкретного абонента формируется персональное предложение на следующий месяц, исходя из его реального потребления. Контролировать все расходы по тарифу можно через личный кабинет или мобильное приложение. Его обновили, сделали удобнее и назвали билайн, вместо «Мой Билайн». Возможности приложения могут заменить нашим клиентам поход в офис продаж.

Фото предоставлено билайн

— Почему операторы постоянно говорят об улучшениях сети – значит, до этого сеть была плохая?

— Нет, это значит, что мы развиваемся в ногу со временем. Недавно одна из международных консалтинговых компаний провела большое исследование, в котором показано, что смартфон — самое популярное устройство для выхода в Интернет (95% респондентов). Топ-3 ресурсов при этом youtube, Instagram и Вконтакте. Представляете, какой объем данных передается? Только в Instagram в мире публикуется 65 тысяч фото в минуту. Наши внутренние исследования также показывают, что интерес к классическим звонкам снижается, все уходят в сеть. Посмотрите на старших школьников. Они устраивают такие челленджи в тик-ток, что производят больше видео контента за сутки, чем их родители за год. С начала года два раза выросло и потребление мобильного интернета у клиентов билайн в Волгоградской области. Естественно, это требует постоянного развития и от оператора. За два года в регионе мы увеличил емкость сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет, в два раза. А скорость мобильного интернета, по нашим данным, с лета прошлого года выросла почти на 75%.

— Связь становится лучше только там, где ставят новую базовую станцию?

— Не только. Билайн производит перенастройку существующих базовых станций и таким образом значительно улучшает показатели качества связи. Но и новые станции билайн, конечно, тоже строим. Мы летом запустили такую на Мамаевом кургане. Наши новые базовые станции появились в 17 населенных пунктах, среди них – Волжский, Быково, Котельниково, Урюпинск.

— Больше данных пересылается по сети, значит, оператор больше зарабатывает?

— Доходы не растут пропорционально росту трафика. Исследования показывают, что в Россия входит в число стран с самым дешевым мобильным интернетом. При этом качество интернета у нас постоянно растет. В 2020 году билайн инвестировал в развитие сети в Волгоградской области 1 миллиард рублей. В регионе все меньше «белых пятен» на карте покрытия.

Фото: Екатерина Гнатюк

— Недавно вы объявили о запуске платформы по поиску людей «Билайн.Поиск» для волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Как он работает?

— Новая платформа «Билайн.Поиск» на основе анализа больших данных определяет людей, которые могли оказаться в зоне исчезновения ребенка или взрослого. И рассылает им смс с информацией о пропавшем человеке с его фотографией, а также телефоном горячей линии, по которому можно позвонить, поделиться информацией и помочь в поисках.

Мы давно сотрудничаем с поисковиками из ЛизаАлерт». Например, наша разработка на базе нейросети помогает искать пропавших детей и взрослых с воздуха. Раньше тысячи фотографий, сделанных с дронов во время поисков, просматривали волонтеры отряда «Лиза Алерт», а теперь искусственный интеллект быстро и безошибочно распознает в маленькой точке на фото фигуру человека. Это – примеры того, как новые технологии с использованием искусственного интеллекта и больших данных уже сейчас решают конкретные социальные проблемы.