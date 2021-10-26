ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Новороссийске на сумму более 3 млрд рублей

Средства будут направлены на строительство второй очереди жилого комплекса «Облака» на 1,2 тыс. квартир в Новороссийске.

Жилой комплекс из 24 этажей строят в южной части города в 2,5 км от моря. Общая площадь объекта будет составлять более 100 тыс. кв. м. Среди его преимуществ – двухуровневый паркинг, закрытый двор, панорамное остекление, а также безбарьерная среда. В шаговой доступности находятся несколько школ, детских садов, больница и другие объекты инфраструктуры.

«Финансирование региональных девелоперов – одно из приоритетных направлений работы ВТБ. Поддержка банка позволяет нашим партнерам наращивать темпы возведения качественного жилья. В Краснодарском крае, одном из лидеров по запуску жилищных проектов в России, на долю строительного сектора сегодня приходится 38% объема кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе. Мы финансируем не первый объект CК «Неометрия» и рады продолжить сотрудничество в рамках этого статусного и востребованного проекта», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

«Вторая очередь ЖК "Облака" относится к классу "комфорт-плюс" и отличается уникальной архитектурой и "умными" планировочными решениями. Такой формат жилья создан с учетом потребностей и взрослых, и детей. В новом ЖК мы стремились продумать каждую деталь, расширили проект благоустройства, добавили лучшие решения в проектировании и строительстве. Поддержка ВТБ позволит нам сдать еще один объект в рамках проектного финансирования, грамотно спланировать расходы и обеспечить более 2 тысяч человек новым жильем», – прокомментировал Александр Спасов, финансовый директор Девелопмент ЮФО CК «Неометрия».

Справка

CК «Неометрия» специализируется на многоквартирном жилищном строительстве. По объемам возводимого жилья входит в топ-3 застройщиков ЮФО и лидирует в Сочи и Новороссийске. Компания реализовала 26 проектов общей площадью 1 млн кв. м и сегодня строит еще 1,5 млн кв. м.