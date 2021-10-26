Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Volkswagen Polo, запущенный в серию на Калужском автозаводе, изначально рассматривался как рестайлинг пятого поколения: в качестве конструкционной платформы сохранился парктроник PQ25[1], не изменились габариты кузова и колесная база, было решено оставить проверенные временем безотказные двигатели (1.6-атмосферники на 90-110 л.с.+ 5МКПП/6АКПП и 1.4-турбо на 125 л.с.). Динамические характеристики почти не изменились — автомобиль разгоняется до сотни за те же 10.5 секунд и поддерживает крейсерскую скорость в 180-190км/час. Автомобиль потяжелел на 20 кг, что добавило ему устойчивости на дороге и существенно изменил внешний вид: • Кузов заменен на более современный 5-дверный лифтбек (появилась полноценная задняя дверь со стеклом), имеет инновационную сборку без зазоров и двойную оцинковку. • Изменилась геометрия оптики (разделены ближний/дальний), добавлены светодиоды с рефлекторами и биксеноновые противотуманные фонари с интеллектуальной подсветкой маневров. • Добавлена обновленная радиаторная решетка. • Появились складывающиеся боковые зеркала с повторителями поворотных огней.

На выбор предлагается четыре расцветки кузова. Багажное отделение увеличено на 60 литров и укомплектовано инновационными креплениями для фиксации грузов.

Управлять Polo на российском бездорожье стало проще и комфортнее: модификации с турбированными моторами надежны, сохраняют оптимальную динамику и имеют минимальное для своего класса потребление топлива. Маневренность и проходимость также улучшены — в автомобиле установлена модернизированная переднеприводная подвеска с более жесткими пружинами, обеспечивающая мягкость и плавность хода, точность руления, защиту от проскальзывания и заносов (при подключенной системе стабилизации).

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Пакет электронных систем помощи водителю и систем безопасности полностью обновлен и расширен:

• Уже в базовой комплектации установлены комплексные системы круиз-контроля и стабилизации, обзора мертвых зон, удержания на наклонной дороге, контроля и удержания полосы движения, а также парктроник и датчики дождя и света. • Активные системы безопасности: экстренное торможение, бесключевой пуск с противоугонной блокировкой дверей, контроль давления в шинах. Пассивные: комплект подушек и шторок безопасности, ремни и крепления Isofix[2] . • Установлен широкий пакет зимних опций — обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок стеклоомывателя.

Впечатление от внешнего вида и комфортности салона также исключает всякие сравнения лифтбека Volkswagen Polo со старшим братом-седаном. Салон переосмыслен, переоборудован, стал более просторным, атмосферным и функциональным. Установлена солидная шумоизолирующая обивка, сиденья ортопедической формы с пакетом регулировок, набор управляющих кнопок и регуляторов на передней хромированной консоли. Задний ряд кресел получил больше свободного пространства, задний откидной подлокотник и функцию подогрева.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Водительское место конструкторы оборудовали информативной цифровой панелью, трехспицевым рулем в кожаной оплетке с набором кнопок управления мультимедийной панелью и круиз- контролем. Комфорт поездки поддерживается двухзонным климат- контролем, сенсорной мультимедиасистемой с 6.5-8-дюймовым управляющим дисплеем и встроенной навигационной системой, мощной акустикой, поддержкой функции App Connect[3] (Android Auto[4] и Apple CarPlay[5]).

Volkswagen Polo: мнение автовладельцев

Владельцы Volkswagen Polo в целом довольны своим выбором, отмечая хорошее качество сборки, надежность, проходимость, безопасность, выносливость подвески, удачную трансформацию салона, общий комфорт эксплуатации, неприхотливость и минимальные затраты на обслуживание и ремонт лифтбека.

Предлагаем реальные мнения автовладельцев, которые в течение полугода «осваивали» Volkswagen Polo на российских дорогах и в реальных климатических условиях.

• Александр, Волгоград (https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/polo/new/5kopeek/) Оптика класс, много места для ног пассажиров сзади, даже если водитель 185 см роста как я, посадка удобная, шумоизоляция неплохая, комфортно ехать и свыше 120 км/ч.

• Михаил, Самара (https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/polo/new/page2.html) Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность.

• Алексей, Барнаул (https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/polo/new/5kopeek/) Внешность, надежность, багажник вместительный, компактный, мультимедиа, масло не ест, Экономичность.

• Георгий, Салехард (https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/polo/new/5kopeek/) Отличный автомобиль, «рабочая лошадка» которая не подведет.

В заключение отметим, что Volkswagen Polo оказался значительно лучше и перспективнее простого рестайлинга — это полноценный самодостаточный автомобиль, который можно смело считать отличным представителем нового поколения немецких авто, идеально адаптированного к условиям эксплуатации в Волгограде и более сложных технически и климатически регионах.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: + 78442 781 111.

*По данным Автостат: https://www.autostat.ru/news/47030/ ** По данным Автостат: https://www.autostat.ru/news/46990/ *** https://www.autostat.ru/news/46188/

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[1] PQ25 - (англ.) парктроник для Volkswagen.

[2] Isofix - (англ.) способ крепления детского автокресла, транслитерация Исофикс.

[3] App Connect - (англ.) функция позволяющая подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп Коннект.

[4] Android Auto - (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.

[5] Apple CarPlay- (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.

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