78 беременных волгоградок привились от коронавируса

Часть женщин делали прививку, не зная, что беременны, часть - сознательно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Беременность и кормление грудью - больше не противопоказание для вакцинации от коронавируса. В Волгограде и области 78 беременных женщин осознанно сделали прививку, многие из них уже родили здоровых детей. В то же время 2400 непривитых беременных заразились COVID-19, рассказала на брифинге оперштаба заместитель главврача Волгоградского областного перинатального центра №2 Галина Старкова.

- С июня 2021 года в инструкцию Гам-Ковид-Вак (Спутник V) внесены изменения и беременность перестала быть противопоказанием, об этом знают врачи женских консультаций и настойчиво рекомендуют женщинам идти прививаться. Однако нашим пациенткам кажется, что ковид обойдет их стороной. Как правило, беременные женщины больше себя берегут. Не получается. За время пандемии уже 2400 беременных заболели ковидом, - рассказала Галина Старкова.

По мнению медика, прививка от коронавируса может помочь спастись самой и сберечь будущего ребенка. Вакцинацию признали безопасной для беременных по итогам полутора лет наблюдений. Были женщины, которые узнавали, что ждут малыша, уже после того, как сделали прививку. Их наблюдали, смотрели, каким рождается ребенок, делали выводы. Среди этих женщин было и 133 волгоградки, которые на ранних стадиях беременности оказались привиты. С июня сделали уже осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавируса еще 78 женщин. Этого не достаточно.

ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ БУДУТ В КОНСУЛЬТАЦИЯХ

Сейчас сделать прививку от ковида беременные волгоградки могут по направлению на вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Но уже вскоре специальные бригады могут начать работать в женских консультациях, чтобы оградить будущих мам от лишних контактов. Рекомендуют прививать беременных, начиная со срока в 22 недели.

- Особую пользу от вакцинации приобретут именно те женщины, у которых риск осложнений ковида максимальный. Когда мы говорим: женщина у вас ожирение, и у вас в 2,5 раза выше риск тяжелых осложнений, она, к сожалению, слышит только слово ожирение, - комментирует врач. – Но это медицинский термин, ожирение – это ИМТ больше 30, он легко высчитывается.

Также в группе риска все женщины-гипертоники, с сахарным диабетом, и с хроническим заболеваниями печени и почек.

- Безусловно, привитые болеют. Но они не умирают и болеют гораздо легче, чем непривитые, - подчеркивает Галина Старкова. - Все женщины, которые лежали в пятом роддоме, которые прошли реанимацию, жалеют, что не были привиты. Проблемы не только у них, но и у детей, что важнее.

Поэтому прививку нужно делать не только беременной, но ее мужу и всем родственникам, с которыми будущая мама живет и постоянно общается. Ведь зачастую ковидная история начинается с того, что у мужа (мамы, сестры) поднялась температура.

У ДЕТЕЙ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ МАМ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ И СЕРДЦА

- Когда женщина беременная, ей нужно решать за двоих. Плод только формируется, как поведет себя вакцина в отношении него так мало известно, - комментирует врач женские страхи. - Но та информация, которая получена при наблюдении женщин, привитых на ранних сроках, позволила убрать противопоказания. Дети у них рождаются такими же. А вот дети, которые родились у матерей, перенесших ковид, сильно отличаются.

Именно в перинатальном центре №2, где есть хорошая детская реанимация, принимают роды у волгоградок, которые во время беременности переболели коронавирусом.

- У здоровой женщины рождается ребенок, доношенный, но есть проблемы с легкими, с дыханием, с сердцем. Мы в состоянии им помочь, - поясняет Галина Старкова. – Проблем может быть много. Вирус проникает через плаценту, провоцирует тромбозы, в том числе сосудов плаценты. Когда женщина испытывает дефицит кислорода, он будет и у ребенка. В 5-й больнице есть потери уже почти доношенных детей, на последних сроках.

Если же ребенок рождается у мамы, которая в этот момент болеет COVID-19, он тоже болеет и тяжело. Среди основных патологий у таких новорожденных педиатры называют «белые легкие», когда они не расправляются, плохо дышат. На втором месте проблемы с сердцем - миокардиты, воспаления сердечной мышцы, нарушения ритма, сердечная недостаточность.

- Пока других последствий мы не видим, эти дети еще не выросли, - подчеркивает врач. – Будут ли они отставать в развитии, будут ли у них нарушения психомоторного развития, нужно время, чтобы это узнать.

И это не считая перинатальных исходов (так называемых выкидышей). У женщин переболевших коронавирусом они случаются в шесть раз чаще.

НУЖНА ЛИ ПРИВИВКА, ЕСЛИ ЕСТЬ АНТИТЕЛА?

- Мы тоже думали, что если титр антител к коронавирусу высокий, то прививка не нужна до определенного времени, - отвечает на вопрос о вакцинации Галина Старкова. – К сожалению, потом была обнародована информация, что антитела, которые можно оценить в лаборатории, не определяют иммунитета. Очень важен клеточный компонент. И на сегодняшний день лабораторно определить уровень иммунитета невозможно. У тебя может быть титр в десять раз выше, чем референсные значения, но это не означает, что ты защищен. Накопленные данные, которые аккумулирует ВОЗ, говорят, что в среднем 5-6 месяцев после перенесенного ковида в организме есть способность защититься, есть иммунитет.