Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 октября: заболеваемость продолжает бить антирекорды

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 26 октября Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области что ни день, то очередной антирекорд заболеваемости по коронавирусу. Распространение ковида не снижается, ежесуточно заражается все большее число жителей. 26 октября в регионе выявили 404 случая COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. В области новый максимум прироста коронавируса. Сегодня Волгоградская область 23-е место в стране по новым случаям ковида. Всего в России во вторник заразились 36 446 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За весь период распространения вируса подхватили его 101 863 жителей региона. Оказался смертельным ковид для 3 411 волгоградцев. 26 октября в области зафиксировали 28 смертей от осложнений COVID-19.

Выздоровели за последние сутки 308 жителей Волгоградской области. С марта прошлого года, когда вирус впервые был выявлен в регионе, победили опасную болезнь 89 933 человека.