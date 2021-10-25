Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 октября: больше 400 заболевших и 30 умерших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 25 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшные антирекорды коронавируса продолжаются, цифры заболеваемости и смертности становятся все выше. В Волгоградской области впервые за всю пандемию за сутки заразились более четырехсот жителей, 25 октября COVID-19 подтвердился у 401 человека, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Сегодня регион занимает 24-е место в стране по суточному приросту заболевших. Новый максимум в Волгоградской области и по летальных исходам, за сутки зафиксировали 30 смертей от ковида. Всего пандемия унесла жизни уже 3 383 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Антирекорд коронавирус сегодня установил и по всей стране. В России в понедельник заболели 37 930 жителей 85-ти регионов – новый максимум пандемии. За все время распространения вирус подхватили 8 279 573 россиян, в том числе 101 459 волгоградцев. Скончались за сутки 1 069 россиян, за весь период ковид убил 231 669 человек.

В регионе по-прежнему выздоравливающих от коронавируса пациентов намного меньше, чем новых заболевших. За последние сутки COVID-19 победили 288 волгоградцев. Всего от болезни вылечились 89 625 жителей региона.

С 25 октября в Волгоградской области начали действовать новые ограничения по ковиду, теперь почти никуда нельзя будет попасть без QR-кода. С сегодняшнего без сертификата о вакцинации или подтверждения перенесенной в течение полугода болезни не пустят в кафе, рестораны и другие заведения общепита. Непривитым нельзя будет ездить в рабочие командировки, в междугородных автобусах, ходить в бани и сауны.