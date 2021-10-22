Нерабочие дни в Волгограде и области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Как будут работать компании и учреждения, решат их начальники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И.о. губернатора Волгоградской области подписал постановление, которое устанавливает на территории региона нерабочие дни с 30 ноября по 7 ноября 2021 года включительно согласно указу президента. Так что ковидные каникулы в регионе увеличивать не будут и для большинства волгоградцев в длинные выходные ничего не изменится. Рассказываем, что будет закрыто и что будет работать в праздничные и выходные дни октября-ноября в Волгограде.

- Руководителям государственных органов Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций всех форм собственности также рекомендовано в пределах своей компетенции принять меры по реализации указа президента РФ, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации региона.

Для большинства волгоградцев нерабочие дни будут рабочими. Продолжат трудиться полицейские, медики, сфера торговли, транспорта, промышленности и другие отрасли. Школьников ждут каникулы, а детсадам рекомендовали принимать детей в дежурные группы. Болницы, поликлиники и прочие медучреждения будут работать по графику, который утвердят в каждом конкретном учреждении. Без медпомощи волгоградцы в ковидные выходные не останутся.Студенты ссузов и вузов будут учиться дистанционно. В каждом университете решение принимают исходя из своих возможностей. Первым о переходе на дистант объявил ВолгГМУ.

Согласно постановлению губернатора, чиновники должны обеспечить, чтобы все органы исполнительной власти Волгоград и области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года работали. Для этого не позднее 28 октября должны определить численность и списки дежурных сотрудников, в том числе в подведомственных учреждениях.

Как будут работать театры, библиотеки, музеи и прочие учреждения культуры Волгограда и области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, будут решать их непосредственные руководители.

Напомним, ковидные QR-коды уже действуют в сфере культуры, спорта и развлечений, имеют они значение и в МФЦ. С 25 октября в Волгограде и области непривитых и не переболевших коронавирусом также не пустят в баню и любые заведения общепита от столовой до ресторана.