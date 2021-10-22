Знания для жизни: «Ростелеком» поддержал областной фестиваль «Подружись с искусственным интеллектом»

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Мероприятия стартовали 18 октября на площадке «Детско-юношеского центра Волгограда» и продлятся по 30 октября текущего года.

«“Ростелеком” сегодня разрабатывает и применяет во многих сферах технологии с искусственным интеллектом. Участников фестиваля мы знакомим с азами этой области знаний – с помощью интерактивных игровых форм показываем, как искусственный интеллект можно использовать в обычной жизни, чтобы сделать ее удобнее и безопаснее. Надеемся, что интерес, проявленный в ходе наших занятий, поможет ребятам в определении направления своего дальнейшего развития», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Специалисты «Ростелекома» в рамках программы фестиваля проводят для ребят интерактивную лекцию «Все, что вам нужно знать про искусственный интеллект», интерактивный урок «Всемирная сеть. Как обезопасить себя в сети» и онлайн-квиз «Искусственный интеллект – перспективы для человечества».

«Фестиваль собрал ребят увлеченных, думающих. Для нас важно, что “Ростелеком” активно участвует в наших проектах, поддерживая и развивая стремление учеников знать больше о цифровом мире. Вместе мы делаем важное дело – готовим ребят к жизни в технологически развитом обществе», — отметила Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».

Всем участникам фестиваля представители национального цифрового провайдера подготовили сувениры и подарки, а самых активных по итогам каждого занятия отмечают памятными призами.

«Ростелеком» – постоянный партнер и участник мероприятий волгоградского технопарка «КванториумПолитех». Специалисты национального провайдера проводят интерактивные уроки, квизы, курируют проекты учащихся, дают мастер-классы, а также организуют экскурсии на объекты инфраструктуры компании.

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