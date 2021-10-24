Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 октября: смертность и заболеваемость бьют рекорды

Актуальная информация о коронавирусе на 24 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших коронавирусом россиян продолжает увеличиваться. В воскресенье, 24 октября, диагноз COVID-19 подтвердился у 35 660 пациентов из 85 регионов РФ. При этом у почти 9% ковид протекает бессимптомно. Волгоградская область занимает 24-е место в стране по приросту. Сегодня зарегистрировано рекордное количество инфицированных – 396 человек (накануне был выявлен 391 случай). Таким образом в России вирусом заразились 8 241 643 человек, а Волгограде и области в официальную статистику попал 101 058 житель региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 октября 2021 года.

Фото: оперштаб РФ.

На высоком уровне держится смертность. Если раньше ковид убивал людей старшего и среднего возраста, имеющих ряд хронических заболеваний, то теперь в списки погибших попадают и молодые люди, даже дети. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе РФ, в стране зафиксирован 1 072 летальный случай. В Волгоградской области от коронавируса умерли еще 26 человек.

- За весь период в России от коронавируса скончалось 230 600 человек. В Волгоградской области - 3 353 человека, - уточнили в оперштабе.

Фото: оперштаб РФ.

Пока число выздоровевших заметно ниже количества заболевших. Сегодня волгоградские врачи выписали 291 пациента. Всего удалось вылечить 89 337 человек из Волгограда и области.